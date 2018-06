Lucie Vondráčková vybírala mini-missky

Kvality "mini-missek" hodnotila porota, do které zasedla zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková, rosnička Petra Voláková a zpěvák Tomáš Savka.

V Miss Barbie soutěžily naparáděné princezny ve věkové kategorii čtyři až šest let. Starší slečny od sedmi do deseti let se utkaly v Miss My Scene.

Předpokladem k účasti byla šikovnost a průbojnost, trémistky neměly rozhodně šanci. "Soutěže nejsou o tom, jak jsou dívky krásné a která z nich je nejhezčí. Jde o to, aby ukázaly, jak jsou šikovné a jestli se nebojí vystoupit před lidmi," uvedla Marie Křivánková z pořádající společnosti.

Holčičky si samy vymýšlely volné disciplíny a jejich sestavy. Letos nejčastěji tancovaly, ale také zpívaly, hrály na flétnu nebo cvičily aerobik. V rámci sobotního programu zazpívala a zatančila předsedkyně poroty Lucie Vondráčková, která také malé missky korunovala.



Titul Miss Barbie nakonec získala šestiletá blondýnka Lenka Švejdová z Přerova. Vítězkou Miss My Scene se stala devítiletá černovláska Michaela Horváthová z Ostravy.