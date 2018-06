Lucie Vondráčková v neděli porodila syna Matyáše

"Tomáš Plekanec chyběl na dnešním tréninku. Naštěstí to bylo kvůli tomu, že jeho manželka porodila zdravého chlapce. Posíláme gratulaci celé jeho rodině," píše se na serveru Montreal Hockey Talk.

V úterý porod potvrdila sama zpěvačka. "Syn měl přijít na svět až v lednu, ale trochu si pospíšil. Všichni jsme zdraví a moc šťastní," řekla novopečená maminka v telefonickém hovoru ve Snídani s Novou.

"Oba jsou v pořádku. Zatím nevím, kdy je uvidíme, musíme to ještě probrat. Snad to bude do Vánoc," řekl iDNES.cz dědeček Jiří Vondráček.

Herečka a zpěvačka poprvé těhotenství potvrdila v červenci, tedy měsíc po svatbě s Plekancem.

Lucie Vondráčková s Tomášem Plekancem pojali svou svatbu ve velmi jednoduchém stylu.

Pár žije v kanadském Montrealu, kde Plekanec působí od roku 2003. Vondráčková v Kanadě studuje francouzštinu, míchá písničky, pracuje na klipech a užívá si anonymity. "Jsem ráda, že mě tady berou jako tu holku s kocourem, který se chová jako pejsek. Chodíme spolu na procházky a on mi jde vždycky pěkně u nohy," řekla v rozhovoru pro iDNES.cz (více čtěte zde).

V lednu jde do kin její nový film Labyrint. Vondráčková se ovšem premiéry v Čechách nezúčastní. "Do Česka ale zamířím koncem dubna, protože mám před sebou natáčení dalšího filmu a nové desky," prozradila ještě před porodem.