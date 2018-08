Vídám se s Lucií Šafářovou, ale nemůže za můj rozvod, říká Plekanec

„Až doteď jsem se ke konci našeho vztahu s Luckou nevyjadřoval. Neodpovídal jsem na žádné otázky, nereagoval na žádné články. Manželství a rozvod jsou pro mě soukromá věc, která by měla zůstat v rodině. Taky jsem nechtěl pošpinit všechny ty hezké roky, které jsme spolu zažili,“ začal hokejista svůj příspěvek na Facebooku.

Promluvit se rozhodl proto, že v posledních dnech zaznělo několik polopravd a lží ohledně rozpadu jeho manželství. Zdůraznil ale, že žádá o respektování soukromí svého, Lucie a hlavně jejich dětí.

„S Luckou jsme jako manželé nefungovali už několik měsíců, vlastně už poslední dva roky. Každý jsme si žili po svém, při pobytu v Česku jsme se nevídali skoro vůbec. Oběma nám záleželo hlavně na tom, abychom dobře vychovávali naše děti,“ vysvětlil.

„Rozchod je čistě věcí nás dvou a není za ním nikdo třetí. Ani z mojí, ani z Lucčiny strany. Můžou za něj jen a jen naše dlouhodobé neshody a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok, ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ naznačil hokejista nový vztah.

Na definitivním rozchodu se s manželkou dohodli společně, bez emocí, pár dní před tím, než to oznámil na Facebooku. Stejně tak měla po dohodě učinit zpěvačka.

„Těžko tím tak mohla být překvapena nebo zaskočena, jak se vyjádřila ve svých televizních rozhovorech. Sama přišla s návrhem na konec našeho vztahu už zhruba před rokem. A jak jsem se teď dozvěděl, už měla v Kanadě dohodnutou spolupráci s rozvodovou právničkou a konec našeho manželství a kroky s ním spojené plánovala,“ tvrdí Plekanec. „Dokonce ve stejný den, kdy jsem vydal dohodnuté prohlášení, už byl na rozvodových papírech její podpis - připojený osobně a originálně v Kanadě.“

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se vzali v roce 2011.

Dodal, že z Česka po oznámení rozchodu neutekl, ale odjel do Kanady zařizovat oddělené bydlení, na čemž se s Lucií jasně a společně dohodli.

„Z toho, že naše manželství nevyšlo, jsem smutný. Zodpovědnost za to neseme oba. A oba se teď budeme snažit, aby to ani v nejmenším nepoznamenalo naše děti. Ty a jejich budoucnost jsou pro mě mnohem důležitější než cokoliv, co se o mně říká nebo píše,“ napsal hokejista.

„I když už s Luckou nebudeme spolu, vždy budeme rodiči dvou úžasných synů Matyáše a Adama. I vzhledem k nim chceme náš vztah řešit dál už jen sami a mimo média. Proto vás všechny prosím o shovívavost a respektování našeho soukromí. Lucce přeju všechno nejlepší v kariéře i v životě,“ dodal.