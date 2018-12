Na Kubu jezdím kvůli synovi, brání se nařčením tchyně Vondráčková

„Kuba. Už potřetí. Jediná obrana proti Adamovu zimnímu kašli. A požehnání v Kanada mrazech. Zároveň nejlevnější destinace široko daleko,“ napsala Lucie Vondráčková k fotce s mladším synem na pláži.

Květa Plekancová snaše vyčetla, že nebyla zrovna ukázková máma. Ohradila se také vůči výtkám ohledně synovy spořivosti. „Tomáš je v tomhle směru strašně hodný. Nestrádala ani Lucka, ani kluci. Kdyby byl škrt, tak by Lucie nemohla létat na dovolenou na Kubu. Loňský rok i dvakrát za měsíc,“ cituje Květu Plekancovou Extra.cz.

Ta zpěvačce vyčetla i další cesty, kvůli kterým musela jezdit do Kanady hlídat vnoučata. „Třeba loni na Vánoce, když si bez dětí po Štědrém dnu odletěla na čtrnáct dní do Los Angeles. Přiletěla jsem kvůli tomu do Kanady, abych pomohla s hlídáním,“ řekla Plekancová.

Zpěvačka Lucie Vondráčková se s hokejistou Tomášem Plekancem seznámila v červnu roku 2010 na akci Jágr Teamu. Vzali se v roce 2011 v pražském Trojském zámečku. Zpěvačka se pak odstěhovala za svým mužem do Kanady, kde trávila spolu s ním a dvěma syny Matyášem (6) a Adamem (3) převážnou část roku.

Plekanec letos v létě na sociálních sítích oznámil, že se s manželkou rozhodli jít od sebe. Důvodem rozchodu však nebyla jeho nová přítelkyně, tenistka Lucie Šafářová. Podle hokejisty s manželkou nežili už skoro dva roky, zpěvačka to ovšem viděla jinak.

„Mám teď dojem, že jsem celé ty poslední dva roky žila v jedné domácnosti jen s dvojníkem. Pravda je taková, že jsme do letošního června žili jako rodina, se vším všudy. Plnou moc o svém právním zastoupení jsem podepsala za přítomnosti notáře až poté, co vyšel manželův status na Facebooku. Až poté, co mi manžel oznámil, že si sám najal rozvodového právníka. A to mu mohu samozřejmě doložit,“ uvedla Lucie Vondráčková v srpnu.

Tomáš Plekanec, který se vrátil do Česka, pro Magazín DNES uvedl, že vztah se zpěvačkou se mu pokazil už v polovině. Po čtyřech letech to podle něj začalo být všelijaké. Neumí si prý vysvětlit, jak se velká láska proměnila skoro v nenávist.

„Asi nejsem první, kdo tohle zažívá. Že při složitém rozvodu manželka zachází s dětmi, jak si sama usmyslí. Dělo se to už v Kanadě, děje se to i teď. Bohužel na to nejvíc doplácí právě kluci, kteří mají neskutečný binec v hlavě. Je to poznat při každém telefonátu s Matyášem, který se mámy například ptá, co může říct a co ne,“ tvrdí Plekanec, který si myslí, že se chce jeho manželka nechat rozvést v Kanadě, i když neví proč.