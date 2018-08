Nemyslím si, že za naším rozchodem je někdo třetí, tvrdí Vondráčková

Tomáš Plekanec napsal, že on a Lucie Vondráčková se po vzájemné dohodě rozhodli ukončit jejich vztah. Zpráva však podle všeho tehdy zaskočila i samotnou Vondráčkovou.



„Nikdy jsme jako rodina nedávali fotky dětí ani z dovolené, ani z rodinných oslav. Překvapila mě proto ta nutnost nasdílet to okamžitě, když jsme to ještě ani nenasdíleli my dva sami. To bylo překvapivé. Překvapení to tedy bylo. A taky to, že jsme tady na to zůstali sami,“ říká Vondráčková v rozhovoru pro Top Star na Primě.

„Ta rychlost je zběsilá, ale asi to tak hokejisti mají,“ doplnila zpěvačka. „Prožili jsme spolu krásných osm let. Celou dobu jsme žili jako rodina. I ten poslední rok. I přesto, že se někde psalo, že to tak nebylo. Něco končí, něco začíná. Asi to tak člověk musí brát,“ říká smířeně Vondráčková.

„Jsem pořád s klukama. Pro mě je teď nejdůležitější, aby byli veselí, pokračovali ve školách a v kroužcích na které chodí, a aby se jich to celé dotklo co možná nejméně“, přeje si Vondráčková.

Co říká zpěvačka o spekulacích naznačujících, že za jejím rozchodem s Plekancem je tenistka Lucie Šafářová? „Nevím. Netuším. Nemyslím si, že je za tím někdo třetí“, tvrdí Vondráčková.