Netušila jsem, že má manžel jinou, říká o Plekancovi Vondráčková

Hokejista Tomáš Plekanec (35) zůstal v původním domě rodiny, Vondráčková nyní s dětmi bydlí jen o pár set metrů dál v řadovém domě. Manžel zařídil všechno stěhování, ještě než se Vondráčková se syny vrátila do Kanady. Syn Matyáš šel letos poprvé do školy za doprovodu obou rodičů. První den tak prožili všichni společně opět jako rodina.

„Bylo to krásný. Kluci potřebují mužský vzor a Tomáš se snaží být dobrým tátou. Alespoň v něčem je rozchod dobrý. Muži přestanou zírat do svých mobilů a konečně si najdou čas pro své děti,“ říká Lucie Vondráčková. Plekanec podle ní jejich rozchod medializoval proto, že už chtěl být oficiálně spojován s jinou ženou.

„Prosila jsem ho, ať to nedělá. Ať všechno vyřešíme spolu a pak teprve jdeme s naším odloučením ven. On to ale neudělal a to mě zaskočilo. Až po pár dnech jsem pochopila proč to tak bylo,“ říká Vondráčková, která se o vztahu manžela s tenistkou Lucií Šafářovou (31) dozvěděla až z novin.

„Člověk je někdy slepý. Manželky se tyhle věci opravdu dozvídají až jako poslední,“ míní zpěvačka. Na veřejnosti působili manželé jako pár spokojeně. Podle Vondráčkové bylo jednou z příčin rozchodu to, že syna Adama kojila celé dva roky a možná byla až moc „umaminkovaná“.

„Tomáš si asi představoval společný život jinak. Respektuji to a chápu. Cesty dvou lidí se můžou rozejít. Řekl mi, že do Kanady už jezdit nemáme. Já ale chci, aby měli kluci blízko svého tátu. Snažila jsem se být tou nejlepší manželkou, jakou jsem uměla. Pořád to asi nebylo dost, ale ničeho nelituju,“ říká zpěvačka.