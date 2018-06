VIDEO: Vondráčkové je 33, narozeniny slaví klipem ve stylu zombie

"Tomáš Kasal, který to celé režíruje, se nechal inspirovat názvem singlu Zombie, ale jinak je písnička o docela drsné lásce. Někdy se stane, že jeden je zamilovaný a druhý ne. A čím víc si to člověk zakazuje, tím víc ho to pohlcuje a tím víc má zlomené srdce. Tak o tom je Zombie," vysvětlila Lucie Vondráčková, jež vydání nové desky naplánovala na 8. března, tedy na den, kdy slaví třiatřicetiny.

Věk ve svých písničkách neřeší, za což tu a tam schytá kritiku. Portál Hudební masakry jí nedávno vyčetl, že se stále stylizuje do dospívající dívky, která svět mužů a lásky teprve objevuje. Vondráčková si z toho vrásky nedělá.



Lucie Vondráčková v klipu k písni Zombie

"Když mi bylo šestnáct, tak mi říkali, že vypadám na osm, ve třiceti jsem vypadala na dvacet, teď je mi 33, co nadělám? Už se těším, až mi bude 43," říká zpěvačka.

Natáčení klipu Zombie proběhlo v Praze, kam si Lucie Vondráčková odskočila z Kanady. Překvapivě přiletěla bez syna Matyáše i bez manžela Tomáše Plekance, který naplno naskočil do hokejové sezóny.

"Jsem tu jen dva a půl dne, déle bych to bez nich nevydržela. V Kanadě hlídá babička, jelikož Tomáš má zápasy. Zvykla jsem si, že práci musím pečlivě plánovat tak, abych stihla co nejvíc. Rodina je pro mě na prvním místě a chci s ní trávit co nejvíc času," dodala Vondráčková, jíž na natáčení klipu přišli podpořit i rodiče, Hana Sorrosová a Jiří Vondráček, bratr Heleny Vondráčkové.

Z natáčení filmu Babovřesky - Lucie Vondráčková se synem Matyášem Z natáčení filmu Babovřesky - Lucie Vondráčková

Do rodného Česka se zpěvačka vrátí opět v květnu, kdy jí začnou intenzivní přípravy na letní turné s Michalem Davidem. Ve stejnou dobu bude točit druhé pokračování filmu Babovřesky, který momentálně trhá rekordy v návštěvnosti.