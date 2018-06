Dva kluky jsem si vždycky přála, tvrdí Vondráčková

Jen pár měsíců po porodu máte dokonalou postavu. Jak jste to udělala?

Hned po narození Adama jsem si zakázala svou oblíbenou čokoládu a pokračovala jsem v chůzi na delší tratě. Ta je nejšetrnější. A pak jsem taky dělala speciální cviky Malé mořské víly (vlnění těla podle pohybů mořské panny - pozn.red.). Stačí chvilka denně a výsledek je zázračný.

Přála byste si ještě holčičku?

Já si vždycky přála dva kluky. Jsem šťastná, že jsou oba zdraví. Jsme takhle ve čtyřech naprosto spokojení.

Spokojenost panuje jistě u vás i v práci. Převzala jste už desátou platinovou desku, tentokrát za CD Duety. Co to pro Vás znamená?

Duety jsou 2CD, kde je přes 40 písniček a to s lidmi, kterých si vážím, vnímáme podobnou muziku, kamarádíme se nebo jsme spolu byli v nějakém muzikálovém projektu. Je to jako jízda časem. Vždycky jsem na CD nějaký duet ráda zařadila. Jiný hlas je příjemná změna, jiná energie a zpestření. A platina znamená, že se posluchači vydali na turné cestou časem s námi. Vážím si toho.

Jaký duet máte nejraději?

To se mění. V každém životním období potřebujete slyšet něco jiného. Jednou z novinek na tomhle CD byl krásný vánoční duet s Karlem Gottem a hodně ráda mám písničky s Petrem Bende, Daliborem Jandou nebo Hej lásko velká s Filipem Blažkem.

Lucie Vondráčková s herečkou Ivou Janžurovou a zpěvákem Karlem Gottem. V ruce si zpěvačka nese malého Adama

Na jak dlouho jste přiletěla do Čech?

Na tři týdny. Bylo to hlavně kvůli natáčení filmu. Převzetí platiny a dabing jsou takové pěkné bonusy k pobytu.

To vše se dá stihnout za tak krátkou dobu?

Asi jak kdo. Před sedmi lety bych stihla všechno a ještě něco navíc. Teď si vybírám a jdu hlavně do toho, co považuju za zajímavé a kde je mi dobře. Tentokrát byl můj čas hodně taneční. Což je ta nejlepší varianta.

Ve filmu Decibely lásky nezpíváte, ale jak říkáte, hodně tančíte. Jak dlouho vám trvá naučit se choreografii?

Od malička jsem se všechny kroky učila z videokazety a MTV. Byl to fofr, takže se pohybová paměť dost dobře vytrénovala. Sice zapomínám klíče a pořád hledám sluneční brýle, ale taneční kroky si pamatuji celkem hned a na dlouhou dobu.

Lucie Vondráčková

V kinech běží pohádka Hotel Transylvánie 2, kde jste dabovala jednu z postaviček. Jak jste to stihla?

Nadabovala jsem to z Kanady. Šlo o transatlantický experiment a vyšel. Při dabování jsem celou dobu držela Adama v náručí, takže mě pak nebolely hlasivky, ale levá ruka.

Brzy budou hudební ceny Český Slavík i ceny Anděl. Budete sedět v hledišti?

Na Slavících bych měla zpívat. A pokud mě diváci a posluchači podpoří, půjdu si sednout i do hlediště, ale to nikdy dopředu nevíte.

Co chystáte nového?

Natočila jsem novou písničku, její pracovní název je zatím Solnej sloup. Teď se míchá v Anglii a pevně doufám, že si k lidem najde cestu.