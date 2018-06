Lucie Vondráčková si nechala zdokumentovat požehnaný stav, podívejte

Focení s bříškem Lucie Vondráčková odolávala několik měsíců. V ateliéru zapózovala až po debatě s fotografkou Verou Varley, která zpěvačce vysvětlila, že stav, který coby prvorodička prožívá, je vzácný.

"Já chtěla jen portrét, ale ona do mě hučela, že teď prožívám něco, co už se mockrát v životě opakovat nebude, a že by mi pak bylo líto nemít toto krásné období nějak zachycené. No prostě mě přesvědčila. Ale stejně mám radost, že tam skoro žádný bříško není vidět," říká Lucie Vondráčková.

Poslední týdny těhotenství prožívá po boku manžela Tomáše Plekance v Kanadě. Zůstane tam zřejmě do doby, než se miminko narodí. Na tamní klimatické podmínky si prý zvyká. "Tady je všechno daleko víc ovlivněné počasím. Je extrémnější. Vstaneš, venku azuro a slunce, vyjdeš ven a zaskočí tě třicetistupňové vedro. Tak se musíš trošku přizpůsobit a vzít si na běhání aspoň čepici," líčí zpěvačka, jež si v Kanadě produkuje i vlastní práci.

"Potkala jsem tu spoustu zajímavých a kreativních lidí. Míchali jsme tu ve studiu písničku Labyrint, chystáme nový klip, nabízeli mi dabing ve francouzštině a angličtině... Ale nejsem už takový blázen, abych dělala všechno najednou. Jdu pěkně postupně, aby se nám nenarodil malej hyperaktivec," směje se Lucie, jíž nyní vychází dvojalbum videoklipů, které za svou kariéru natočila.

Lucie Vondráčková tvoří manželský pár s Tomášem Plekancem od letošního června, kdy si tajně řekli ano v pražské Tróji. Jejich soužití je i nadále harmonické. "Člověk se po tolika letech práce snad ani nemůže od základu změnit. Ale je ve mně daleko větší klid. Za to ale ovšem hodně vděčím Tomášovi. On je taková klidná síla a přenáší to i na ostatní," uzavírá zpěvačka a neteř Heleny Vondráčkové.