Lucie Vondráčková si v pražské Troji vzala Tomáše Plekance

Jednatřicetiletá Vondráčková a osmadvacetiletý Plekanec, kteří spolu žijí převážně v Kanadě, si řekli ano v Praze.

Obřad proběhl v utajení a podle deníku Blesk na něj novomanželé pozvali jen své nejbližší příbuzné. Jak Lucie Vondráčková předeslala, na svatbě chyběla její teta Helena Vondráčková. "Nechci žádné divadlo kolem," říkala Lucie před svatbou.

Pro svatební hostinu zvolili italskou restauraci Mirellie na Vinohradech, kde personál plně respektoval jejich soukromí. Vondráčková si přála skromnou svatbu bez pozornosti médií. "Nejsem moc na takové ty kudrlinky," říkala.

"Bylo by ještě předčasné to nějak hodnotit, ale bylo to krásné. Moc hezké," řekl krátce po obřadu Jiří Vondráček.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se dali dohromady loni v létě. Zasnoubili se letos v lednu, ale termín a místo svatby odmítali prozradit. Žijí společně v kanadském Montrealu, kde Lucie studuje francouzštinu a stará se o kocoura Barta. Našla si tam dokonce nahrávací studio, takže nezahálí ani v práci.

V Čechách ji naživo budou moci vidět fanoušci už 15. července na Štiříně, kde bude hostem kapely svého otce VoKoBere.