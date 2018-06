Lucie Vondráčková porodila druhé dítě. Má syna Adama

„Máme samozřejmě velkou radost. Adámek i Lucka jsou v pořádku,“ napsal slavný český hokejista, čímž také prozradil pohlaví děťátka a jméno synka.



Ke skoro čtyřletému Matyášovi tak rodičům od úterka dělá radost i Adámek. Zpěvačka rodila v Kanadě a dle všech dostupných informací se mají maminka i syn čile k světu.

TOMÁŠ JE PODRUHÉ OTCEM, NARODIL SE MU SYN ADAM! :)PLEKY: „Máme samozřejmě radost. Adámek i Lucka jsou v pořádku."... Posted by Tomáš Plekanec-fanpage on Tuesday, 23 June 2015

“Jmenuje se Adam a z Matyho je velký brácha. Všem budoucím maminkám hodně štěstí!“ napsala ve středu na svůj Facebook Vondráčková.

Pár týdnů před porodem se nechala zpěvačka nafotit s břichem od Very Varley. Jeden ze snímků vyvěsila i na svůj Facebook s citátem od spisovatelky Elizabeth Stone: „Rozhodnutí stát se matkou je to nejzásadnější. Je to rozhodnutí, že vaše srdce bude navždy chodit mimo vaše tělo.“

Na druhé dítě se těšila, i když si uvědomovala, že to bude náročné. „Bude to asi ze začátku trochu blázinec, ale přežili to jiní, přežijeme snad ve zdraví i my,“ řekla Vondráčková, která ani v těhotenství nezapomínala na své české fanoušky.

„Připravuji spoustu věcí, ovšem mluvím jen o tom, co už hotové je. Na Duetech je přes 40 písniček a DVD Hittour je záznamem ze tří úžasných měst, včetně O2 arény v Praze. A teď nás zase čeká práce na jiných lahůdkách,“ slíbila Vondráčková.

