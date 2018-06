Lucie Vondráčková odjela posilovat do Paříže

Kdo Lucku zná, dobře ví, že večírkům nijak neholduje. Nepije alkohol, tak proč by flámovala. Přesto nakonec podlehla nátlaku svých přátel a pod názvem Báječná party uspořádala malou oslavu.

Bylo totiž co slavit - její album Bumerang bylo už před půl rokem zlaté, a než ji stihli ocenění předat, stalo se i platinové a dokonce křišťálové. Tak si teď všechny cenné desky převzala najednou.

Posilování s Dostojevským

Jen co Lucka přiletěla z New Yorku, kde natáčela, balila zase hned na cestu do Paříže. Zbyl proto jediný termín, kdy mohli přátelé její oslavu uspořádat. „Odkládali to několikrát, takže už jsem neměla úniku,“ přiznává se smíchem. Do Paříže odjela na měsíc a půl o velikonočním pondělí.

„Budu tam zkoušet Dostojevského hru Něžná,“ svěřila se na své party iDNES.cz. „Taky hodně cvičit. Už v New Yorku jsem posilovala, tak na sobě budu pracovat dál,“ ukazuje Lucka vyrýsované svaly. Není to dlouho, co byla kritizovaná za hubenost, a když přibrala, předhazovali jí to také. „Tak teď budu hubená, ale svalnatá,“ směje se.



Kmotr zápasil s lahví

Když už Lucku donutili slavit, tak to vzala všechno najednou a pořádně. Přidala k dobru dvě písničky s kytarovým doprovodem a pokřtila i své nové DVD s videoklipy. Kmotra si pozvala opravdu významného, legendárního kanadského herce Nicka Mancuza, který se v Praze neobjevil náhodou.

Natočili spolu jeden nezávislý snímek a právě k němu dodělávali postsynchrony. Jediný problém měl slavný kmotr s otevřením láhve sektu, s níž pár minut zápasil „Nedělal jsem to pětadvacet let,“ omlouval se herec, který stejně jako Lucka nepije. „Tehdy jsem jich ale otevřel a vypil spoustu,“ přiznal.