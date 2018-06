Rodit v Kanadě není rozhodnutí, ale nutnost, říká Vondráčková

„Já jsem se nerozhodla, že budu rodit v Kanadě. Já tam prostě budu. Vychází to na dobu, kdy tam většinou ještě jsme,“ vysvětlila Vondráčková.

Nerada by vzbudila pocit, že nechce rodit v Česku.

„Tady se určitě maminkám rodí báječně, protože myslím, že ty služby jako zdravotnictví jsou u nás geniální, to se nedá ani srovnat. Ale není to na výběru. Já tam prostě budu se svou rodinou,“ dodala.

O jejím porodu tak budou zřejmě opět jako první informovat kanadská média. Její manžel Tomáš Plekanec je tam totiž hvězdou, jeho sláva se s tou její v Čechách nedá vůbec srovnat. „Oni tam jsou opravdu jako bohové. To se nedá srovnat s tím, jak tady jsou známí lidé. Tady si můžete jet tramvají a metrem a to oni tam vůbec nemůžou. Oni jsou tam adorovaní a je úžasné to zažít,“ prozradila Vondráčková, která se o víkendu vrátila do Kanady za manželem a tříletým synem Matyášem.

Tomáš Plekanec se usmívá nad vstřeleným gólem do branky Philadelphie.

V Česku ji tak teď dlouho její fanoušci neuvidí. „Netroufám si po porodu vůbec nic chystat. Už když jsem sem letěla, tak jsem se trošku bála, protože to je na hraně, už brzy bych neměla nikam létat, ale protože jsem fanouškům už někdy kolem Slavíků slíbila, že přijedu, tak nedodržet to, propadla bych se do Austrálie,“ dodala Vondráčková.