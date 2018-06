Lucie Vondráčková nemá vyhráno, znovu musí na operaci nohou

Třicetiletá zpěvačka, herečka a tanečnice Lucie Vondráčková je jednou z hlavních hvězd muzikálu Petra Jandy a Karla Šípa Ať žije rokenrol! a bez pohybu a tance se její role neobejde.

Skutečnost, že své nedávné zdravotní problémy zatajila i hlavní choreografce muzikálu, nebere jako selhání či nezodpovědnost. "Jen jsem na ten fakt nijak neupozorňovala," vysvětluje. "Nechtěla jsem, aby se na mě z opatrnosti braly zbytečné ohledy. To by celou práci všem ostatním komplikovalo. Bez povolení lékařů bych samozřejmě do takového tanečního frmolu nešla. Jsem poslušná pacientka. Navíc mě ještě jedna operace čeká, takže na nějaké zbytečné hrdinství opravdu není prostor," uvedla Vondráčková pár hodin před středeční premiérou.

Muzikál Ať žije rokenrol! - Lucie Vondráčková v roli mladé svazačky

Muzikál vrátí diváka na přelom 50. a 60. let, kdy svět zachvátila horečka zvaná rokenrol, který si cestu do tehdejšího Československa hledal komplikovaně. Pohled autorů se upře na jednu z prvních rokenrolových hvězd - Ronnyho, který kromě muziky obdivuje i svazačku z pražského Žižkova Yvettu. Tu hraje právě Vondráčková.

"S nabídkou na muzikál jsem váhala. Ale spíš kvůli tomu, že jsem u muzikálu obzvlášť opatrná a vybíravá. Základem pro mě vždycky byla činohra. Ta tvoří devadesát procent rolí, které jsem si na jevišti prožila. Muzikál vnímám spíš jako hodně náročné a šťavnaté zpestření divadelní činnosti," objasňuje zpěvačka, jež si v roli našla i nutné zalíbení.

"Celkem mě bavila představa, že by se Yvetta mohla někde na brigádě potkat třeba s Hankou, kterou jsem hrála ve Starcích na chmelu. Tyhle synchronně se odvíjející životy - ať už reálných nebo fiktivních postav - mě zajímá sledovat. A na herectví je magické i to, že si prožijete život, o kterém byste si mohl akorát přečíst v knížkách. V případě Rokenrolu to bylo o to zvláštnější, že tak trochu hrajeme ve vzpomínkách pana Šípa."

Muzikál Ať žije rokenrol! - Jan Toužimský a Lucie Vondráčková Muzikál Ať žije rokenrol! - Petra Janů

Muzikál Ať žije rokenrol! uvádí divadlo Broadway, v hlavních rolích se mimo jiné představí Petra Černocká, Petra Janů, Jan Toužimský, Bohouš Josef či Marta Jandová.

Fanoušci Lucie Vondráčkové ovšem uvidí svou ikonu i v dalších projektech. "Dotočili jsme pokračování Takové normální rodinky, do kin snad už konečně po všech peripetiích a strastiplných oklikách vstoupí Labyrint a v listopadu mám herecké práce až nad hlavu. Vánoce mi pak přijdou velmi vhod. Přinesou totiž klid. A ten jsem se konečně za poslední rok naučila neodsunovat na druhou kolej," uzavírá Vondráčková.