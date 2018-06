Lucie Vondráčková vezme syna na natáčení, aby viděl krásy Čech

"Budeme točit s panem Troškou nový film v jižních Čechách a bude to po tom, co skončí mistrovství světa, takže tam budeme i s Tomášem a Matyášem všichni. Matyášovi budu ukazovat krásy jižních Čech, aby poznal, jak krásné to tady v Čechách je," řekla Lucie Vondráčková v rozhovoru pro rádio Impuls.

Na rozdíl od některých jiných hereček se před natáčením nemusí trápit s postavou. Žádná poporodní kila jí očividně nezůstala. Sama ale neví, jak to je, protože se neváží.

"V těhotenství jsem přibrala asi 12 kilo, ale nevím to přesně, protože oni to tam váží v jiných jednotkách a já jsem nikdy nepřišla na to a ani jsem nechtěla, kolik je to vlastně kilo. Od té doby se vůbec nevážím, já jsem zrušila váhu. Cvičím, cítím se neúplně nejlépe, jak jsem se kdy ve svém životě cítila a musím říci, že bez váhy je to všechno daleko lepší," doporučuje Lucie.

Do Montrealu se rodina vrací na začátku hokejové sezony. Do té doby si budou užívat u nás, jinou dovolenou než v jižních Čechách totiž nestihnou. Konečně se malého Matyáše nabaží i babičky a dědečkové a malý Matyáš odposlouchá víc češtinu.

"Mluvíme na něj česky, protože chceme, aby uměl hlavně dobře česky, a potom přijde něco dalšího. Zatím ale mluví spíš matyáštinou," říká mladá maminka Lucie Vondráčková.