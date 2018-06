Lucie Vondráčková: Miminko si přejeme, zatím na něj čekáme

Spekulace o těhotenství Lucie Vondráčkové přinesl jako první časopis SuperSpy. Deník Aha! je poté přiživil vyjádřením Jiřího Vondráčka, zpěvaččina otce, který neověřené informace nepřímo potvrdil.

"To, co se píše, jsou jen spekulace používající přímou řeč nikým nevyřčenou. Rádi citují kohokoliv, kdo s nimi odmítá mluvit. Což se týká celé naší rodiny. Je to zřejmě takový dnešní způsob předávání neexistujících informací důvěřivým čtenářům," uvedla k celé situaci zpěvačka.

Její otec se k tomu už vyjadřovat nechtěl. "Nic už nekomentuji, nic nepotvrzuji," řekl iDNES.cz Jiří Vondráček.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se zasnoubili letos v lednu. Už nyní vědí, kdy a kde se chtějí vzít, ovšem bez jakékoliv publicity. "Nejsem moc na takové ty kudrlinky a velké divadlo kolem," zdůraznila už dřív Vondráčková, pro kterou Tomáš Plekanec představuje opravdovou lásku, na kterou člověk může čekat celý život.

"Pokud v životě potkáte někoho, koho si vážíte, respektujete ho, čtete podobný knížky a ještě vás dokáže rozesmát tak, že vás bolí bránice, tak se radši opravdu po boku té osoby usadíte. Čekání na ni totiž může někdy trvat i třicet let," dodala Lucie, která je momentálně v České republice (celý rozhovor s Lucií Vondráčkovou najdete zde).