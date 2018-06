VIDEO: Práce, nebo dítě? Vždycky vyhraje Matyáš, říká Vondráčková

Kdy budete opouštět Česko?

To nikdo v tuhle chvíli neví, protože čekáme, jak to dopadne s výlukou NHL. A hned, jak se to dozvíme, podle toho se zařídíme. Zatím tu mám práce až až. Točila jsem klip v Polsku k písničce z filmu Rebelka, pracujeme na desce, dotočili jsme Babovřesky a potkala mě spousta krásných dabingů. A jsem už dokonce na Facebooku (smích). Bylo tam tolik falešných profilů, že jsem už radši založila ten pravý - LucieVondráčkováOfficial. Přijďte se podívat. Jsem ráda, že jsme tady a že máme čas i na babičky a dědečky.

Tohle je takový kočovný život. Přijdete mi, že jste spíš člověk, který se rád usadí. Nebo se mýlím?

To na vás působím špatně, protože miluju cestování (smích). Cestuju celý život a nevydržím nějak moc dlouho na jednom místě. I dřív, než jsem poznala Tomáše, jsem vždycky minimálně čtvrt roku trávila na jiném místě. Ve Španělsku, ve Francii i v USA. Všude pěšky a s batohem. To se mi líbilo.

Nic na vašich standardech nezměnil ani Matyáš?

Líbí se mi, že když máte miminko, líbí se mu naprosto všechno, co se kolem děje a co vidí. Během natáčení třeba fousy Zdeňka Trošky, během dabingu animované postavičky, u babičky pejskové a stromy. A jeho pak stejně nejvíc dráždí a fascinuje mobil a ovladače. Nemusíme nijak měnit chod dne. Všechno je nové a všechno se počítá.

Výchovu spolu s prací zvládáte dobře?

Užívám si to. Jen někdy musím dát na váhy, jestli víc pracovat a být méně s Matyášem, nebo být víc doma a pak makat jako mourovatá. Vždycky ale vyhraje Matyáš. Myslím, že to funguje tak, jak má.

Lucie Vondráčková se synem Matyášem

Povídáme si na křtu svatebního katalogu Libky Šafr a Lenky Šourkové. Vy jste už vdaná, ale přeci jenom se musím zeptat, jestli vaše svatba byla přesně taková, jakou jste si přáli.

Oba jsme chtěli svatbu drobnou, přirozenou a vyšla nám tak, jak jsme si ji představovali. Ani horko, ani zima. Neměnila bych ani ň.