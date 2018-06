Lucie Vondráčková má ráda tajemné uličky

„Do křivolakých uliček kolem Haštalské jdu pokaždé, když udělám zkoušku nebo se mi povede premiéra. Málokdo o nich ví a málokdo se v nich vyzná. Na chvíli se schovám a mám klid přemýšlet.

Před deseti lety jsem tu točila jeden ze svých prvních videoklipů. Ráda na to vzpomínám, a tak jsem neodolala a vrátila se sem s kamerou. Se stejnými záběry na stejná místa ve svém nejnovějším klipu k písničce Nech mě jít.

Znáte ten pocit, kdy zažijete něco hezkého, nosíte to v hlavě jako fotografii, ale pak se tam vrátíte a jste zklamaní? Tady v těch uličkách to neplatí. Je to tu stejně tajemné a nepředvídatelné jako tenkrát. Ale bydlet tady, to ne. Jako bych se přestěhovala do svého snu, a to by mě mohlo porazit.

Já se tady raději procházím jen jako zamilovaný turista, i když těm tahle místa neukazuju. Když za mnou někdo přijede, dám mu do ruky mapu a řeknu: Ztraťte se! Jen tak může člověk poznat nejvíc.

