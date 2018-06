VIDEO: Už nejsi holčička, sepsuli Vondráčkovou za nový videoklip

Co s tou touhou je píseň, kterou Lucie Vondráčková zveřejní na svém novinkovém albu, které symbolicky vydá v den svých třiatřicátých narozenin, tedy 8. března.



"Tak na jiný zapomeň, teď jsem tady já. Žádná víla z pěny zrozená.

Světlem i tmou, jdu za tebou. Co s tou touhou?" To jsou slova nového singlu, který zpěvačce otextovala její matka Hana Sörösová. Píseň nyní zdobí stránky portálu hudebnimasakry.cz, který Vondráčkové naložil především proto, že údajně zamrzla v době, kdy byla na prahu dospělosti.

Lucie Vondráčková během natáčení videoklipu k písni Co s tou touhou.

"Takový song má zpívat o deset (patnáct?) let mladší Selena Gomez, z úst Lucie Vondráčkové to zkrátka zní nevěrohodně. To je problém, se kterým se zpěvačka potýká dlouhodobě a velký podíl na tom mají její rodiče coby tvůrčí tandem. Nemá cenu chodit okolo, paní Vondráčkové bude v březnu třiatřicet a pořád zpívá, jako kdyby včera byla poprvé políbená," stojí v kritice.



Reakce zpěvačky přišla záhy. "Vy jste věděli, že je po třicítce zakázáno být zamilovaný? Že se nesmí tancovat? Že není dovoleno v zimě zpívat o létě? Já to totiž netušila," napsala Lucie Vondráčková na svém fanouškovském profilu na Facebooku.



"Díky za vaši podporu. Díky, že jste stateční a neměníte názor, když zrovna někde zadupe," dodala zpěvačka.



