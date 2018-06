Těhotná Vondráčková se proměnila v modelku, bříško schovala do šatů

Focení trvající mnoho hodin zvládla Vondráčková jako skutečná profesionálka. Samotnou ji na tom lákala hlavně možnost zkusit si extravagantní věci, které by normálně neměla odvahu obléknout.

"Celý život se řídím heslem: džíny, triko, sako. Hodně chodím po světě pěšky, takže je pro mě na prvním místě praktické oblečení, pak teprve experiment. Ale focení je něco jiného. Ráda zkouším to, co bych si za jiných okolností na sebe nevzala, a pak když koukám do zrcadla, tak tu holku v odraze nepoznávám," smála se Vondráčková.

"Libce jsem dala volnou ruku a do ničeho ji nemluvila. Od začátku jsem věděla, že má jasný názor, to mě uklidnilo," dodala zpěvačka.

Budoucí maminka se na fotkách proměnila v Máří Magdalénu módního průmyslu a iniciátorka projektu nepopírá, že jednou z inspirací byla i píseň Vondráčkové s názvem Markytánka.

Focení se realizovalo na několika místech a jedním z nich byla i bývalá domovská scéna zpěvačky divadlo Rokoko nebo kostel svatého Martina na Perštýně. Při focení se o Lucii staral tým několika profesionálů v čele s Libkou Safr a fotografem Robertem Smělým.

"Je třeba lidi šokovat, když jste umělec. Od módních návrhářů se tady čeká pouze to, že vyrobí nositelné oblečení, udělají přehlídku se známými modelkami a pak vše pověsí na ramínka do obchodu a modlí se, aby to prodali, ale já chci od módního návrhářství víc. Žiju tím, každý kousek mého těla v každou vteřinu dne žije módou a uměním, a tak jsem se rozhodla nestát stranou od zahraničních kolegů a pořádně se opřít do práce. Tvořit tak, jak to cítím, ne, jak se to očekává," prohlásila Libka Safr.