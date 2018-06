Lucie Vondráčková: Manžel přinesl českému týmu energii, kterou hledali

Lucie Vondráčková si konečně převzala cenu TýTý, stříbrného Českého slavíka i zlatou desku. "Byl to hodně pracovní rok, tak jsem ráda, že se ta práce takhle zúročila," komentovala to.

Zároveň v Česku konečně pokřtila svou desku Oheň a oznámila, že 29. května odstartuje v ostravské ČEZ Aréně její turné s Michalem Davidem s názvem Hit Tour 2013, kde poprvé na jednom pódiu zazpívají svoje největší hity. Po Ostravě objedou dalších devět hal a turné zakončí 26. června v pražské O2 areně.

Na křtu alba však fanoušci na Lucku pokřikovali, hlavně ať "pozdravuje Plekyho" a ona to chápe. "Myslím, že ve čtvrtek nebude hudba nikoho zajímat, všichni budeme sledovat hokej," řekla.

Čeští hokejisté jako by se po příchodu Tomáše Plekance probudili a to vnímá i Lucie. "Je to v té energii, kterou tam přinesl a kterou zřejmě hledali," řekla.