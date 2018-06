Vondráčková pár týdnů před porodem zařizuje dětský pokoj a pracuje

„Zařizujeme druhý dětský pokoj a pracuji na podzimních projektech. Je toho trochu víc, tak jsem zvědavá, jak to stihnu,“ říká Vondráčková.

Jestli bude mít její syn Matyáš sestřičku, nebo bratříčka, zatím neprozradila. Na miminko se ale hrozně těší. „Bude to asi ze začátku trochu blázinec, ale přežili to jiní, přežijeme snad ve zdraví i my,“ říká.

Skloubit práci s rodinou jí problémy nečiní. „Pracuji pořád a o rodinu se taky starám pořád. Žádné lelkování se nekoná. Připravuji spoustu věcí, ovšem mluvím jen o tom, co už hotové je. Na Duetech je přes 40 písniček a DVD Hittour je záznamem ze tří úžasných měst, včetně O2 arény v Praze. A teď nás zase čeká práce na jiných lahůdkách,“ slibuje fanouškům.

Její syn Matyáš už taky muziku poslouchá. „Muzika u nás jede nonstop. Žádné tablety ani telefony. Pořád písničky všeho druhu,“ prozradila.

Jako zpěvačka své děti povede k hudbě, ale bude ráda, když budou i po otci nadšení sportovci. „Neznám víc sexy kombinací než sportovce, který umí sednout ke klavíru nebo vzít do ruky kytaru,“ říká Vondráčková.

Ještě před druhým těhotenstvím stihla nafotit reklamní kampaň na šperky, která je nyní k vidění. Pózovala pro ni jen v plavkách. „Přišlo mi to jiné, ženské, tvůrčí, plné fantazie a zrovna v té době, kdy nabídka přišla, jsem se stala mámou a cítila se jemně. Šperky mi úplně zahrály do noty,“ vysvětlila zpěvačka, jejíž druhý porod se blíží.

Na památku druhého těhotenství si nechala nafotit snímky od Very Varley. Jeden z nich vyvěsila i na svůj Facebook s citátem od spisovatelky Elizabeth Stone: „Rozhodnutí stát se matkou je to nejzásadnější. Je to rozhodnutí, že vaše srdce bude navždy chodit mimo vaše tělo.“