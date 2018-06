Lucie Vondráčková: dočkala se Gotta, tety Heleny zase ne

V podzemních prostorách restaurace Monarch bylo díky venkovním teplotám šplhajícím ke třicítce pořádně dusno. Stejně dusno je stále i v rodině Vondráčkových. "V pořádku není nic a teď se to ukázalo," narážel Lucčin otec Jiří Vondráček na nedávnou návštěvu exekutorů v domě své sestry Heleny.

"Na internetu je informace o exekuci dávno. Je zajímavé, že jistý bulvár neustále interpretuje to, co jim řekne člověk, který lže, krade a podvádí, a to je Martin Michal. Nikdo se nedoví, jak to opravdu je, z druhé strany, protože on neřekl ještě nikdy pravdu. A také Helence asi pořád tvrdí, že je všechno v pořádku, protože i ona nás ujišťovala, že žádné dluhy jejího manžela nejsou. No a teď přišla exekuce. Ale asi to Heleně nevadí, stále je šťastná a spokojená. S náma ale pořád nekomunikuje," líčí Vondráček.

Gott si desky kupuje sám

Karel Gott se na křtu zastavil jen na skok, křest mladé zpěvačky si ale nechtěl nechat ujít. "Má ji rád, hezky si spolu vždycky povídají," vysvětlila důvod přítomnosti zlatého slavíka maminka Lucie vondráčkové, textařka Hana Sorrosová. Gott po pár minutách společnost opustil a pokračoval s jinou společností do blízké restaurace na večeři. Při odchodu dostal od Jiřího Vondráčka Lucčinu novou desku. Okamžitě se ovšem nechal slyšet, že ji někomu daruje a koupí si ji sám. "Mám zásadu, že si desky kupuju sám. A přepalování? To úplně nenávidím," dodal Gott.

Nové 2CD je kompilací remixů a sedmnácti nových písniček. Vznikalo v domácím studiu ve chvílích, kdy byla chuť a nálada. "Písničkám to myslím prospívá, jsou křehké. Symbióza zpěváka a písničky není jednoduchá věc. Ono se zdá, že přijde zpěvák, nazpívá to a jde domů, ale Lucka si vždycky našla ten pravý čas na každou písničku a vyplatilo se to," uzavírá Vondráček, který je autorem hudby většiny z nich. Hitem by se podle jeho mínění mohla stát ústřední písnička Fénix nebo Tenkej led.