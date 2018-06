Lucie Vondráčková bude sázet stromy

" Na letošní rok jsem si dala pouze dvě předsevzetí. Pro mě jsou ale velmi důležité. Dala jsem si za úkol už konečně pohnout s texty na svou novou desku. V březnu totiž má být hotová a já jsem se teď trochu zasekla. Druhým předsevzetím je zasadit letos alespoň tři stromy. Nejraději mám červený buk a topol. Zasadím je tam, kde bude místo. Zatím přesně nevím kam, ale bude to můj dárek přírodě," říká Lucie Vondráčková.



Před několika týdny "rozebíral" bulvární tisk zpěvaččin rozchod s jejím bývalým přítelem Michalem Dlouhým. Lucie tvrdí, že přišel s křížkem po funuse.



"Myslím, že je to trochu legrační. Bulvární tisk vždy objeví nějakou novinku, která je stará minimálně půl roku. Takže jsem už dávno v pohodě a netrápí mě to. Svatbu ovšem v dohledné době rozhodně neplánuji. To samé platí i o dětech," usmála se zpěvačka.



Lucie tvrdí, že všechen čas věnuje přípravě na novou desku. Další projekty začne plánovat až po jeho dokončení. "Deska se bude jmenovat May Day. Ke každému cédéčku přistupuji velmi zodpovědně a ani tohle nechci odbýt. Naopak. Všechny písničky budou úplně nové. Teď piluji texty a snažím do nich dát úplně všechno," svěřuje se Lucie.

Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková Lucie Vondráčková.