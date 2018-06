Vondráčková: Matyáš bude mluvit i česky, zatím je to „batolečtina“

"On se spíš domluví takovou "batolečtinou". Já netlačím na pilu v ničem, takže uvidíme, jaký jazyk se mu bude líbit nejvíc. Ale v každém případě česky bude rozumět i mluvit," řekla Vondráčková.

Herečka a zpěvačka nyní kvůli práci zůstává dva měsíce v České republice, kterou bude vždy považovat za svůj domov.

"Prožila jsem tady 30 let. Mám tady všechny kamarády, rodinu. Nemůžete přesadit téměř dospělý strom. Ale musím říct, že v Kanadě se mi líbí také. Dobře se tam dýchá, protože na každém rohu je tam strom. A já jsem taková hodně propřírodní osoba," prohlásila.

Vondráčková také prozradila, že po letech experimentování se žánry by se ráda věnovala jen jednomu z nich - folku.

"Díky muzikálům jsem se dostala do všeho možného. V jednom svém období jsem hodně přitvrdila, to byly samý elektrický kytary. Čím je člověk starší, tím víc poznává sám sebe, tím víc ví, co chce a co nechce. Čas experimentování je zaplať pánbůh za mnou, takže já jsem ráda a už nikdy bych se do náctiletých let nevrátila," dodala.