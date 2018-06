Česko dvakrát do roka mi teď maximálně stačí, říká Lucie Vondráčková

Zatímco film Decibely lásky, ve kterém si Lucie Vondráčková zahrála, příliš pozitivní ohlasy nesbírá, koncertní šňůry její příznivci milují. „Těším se, jak s námi budou lidé zpívat,“ řekla týdeníku 5plus2 o letním turné zpěvačka, která má jen na Facebooku přes 200 tisíc fanoušků. A to je na české poměry skvělé číslo.

V druhé polovině srpna vyrážíte s uskupením Vokobere na akustické turné. Na pódium se postavíte společně se svým otcem. Dokážete spolu fungovat čistě jako kolegové muzikanti, nebo se vztah otec-dcera nezapře?

Při práci je to jiné. Točíme spolu desky už 25 let. Táta je skvělej muzikant a dotahuje věci do konce. Tam, kde mně už dochází dech, přebírá on štafetu. Já umím s projektem a nápadem přijít a on umí cizelovat.

Byla jste v pubertě člověk, který si rady rodičů snaží brát k srdci a snaží se naplňovat jejich očekávání, nebo jste byla spíš rebel?

Taková normálka. V osmnácti mi šlo všechno, co říkali naši, na nervy, tak jsem se odstěhovala a byl klid. Pro ně i pro mě. (smích) Ale pracovali jsme spolu dál, a to nás vždycky přeneslo do světa, který máme všichni tři rádi.

Na co se při turné těšíte nejvíc?

Těším se na vícehlasy, které našim písničkám hodně sluší. Na koncertní atmosféru, na to, jak s námi budou lidi zpívat. Bude to taková pohodová a hitová jízda.

Lucie Vondráčková ■ Narodila se 8. března 1980 v Praze. Pochází z muzikantské rodiny, otec Jiří Vondráček je známý skladatel, muzikant a režisér, bratr Heleny Vondráčkové, matka Hana Sorrosová je textařka.

■ Vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři a kulturologii na Filozofické fakultě UK.

■ Poprvé se před kamerou objevila ve svých devíti letech (seriál Území bílých králů).

■ V roce 1992 se stala moderátorkou pořadu pro děti a mládež Klub marmeláda a o rok později vydala své první stejnojmenné album Marmeláda.

■ Kromě sólové kariéry hraje v muzikálech i ve filmech (naposledy v trilogii Babovřesky a ve snímku Decibely lásky) a také dabuje.

■ Je vdaná za hokejového reprezentanta Tomáše Plekance, se kterým má dvě děti - Matyáše (2011) a Adama (2015). Společně žijí převážně v Montrealu.

Je něco, čeho se naopak obáváte?

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.“- Albert Einstein. Takže pokud zapomenu text, fanoušci mě v tom určitě nenechají.

Turné se bude odehrávat také v letních kinech. Chodíte sama ráda do kina?

Nedávno jsme byli s kluky na Mauglím. Tedy na Knize džunglí. To byla krásná podívaná. Ale jinak se do kina už moc nedostanu. Není čas. Radši mrknu na Netflix, tam je všechno. Teď mě zrovna baví seriál Orange Is The New Black.

Byla jste někdy, třeba ještě jako teenager, na prvním rande právě v kině?

Kdo nebyl? Ale to ještě lístky nestály bambilion.

Můžete se pochlubit tím, že máte jedny z nejvěrnějších fanoušků v českém showbyznysu. Jak na vztazích s nimi pracujete? Jste poměrně aktivní i na Facebooku, ale snímkem ze svého soukromí příznivce potěšíte jen občas...

Ze soukromí fotky na mém Facebooku moc nenajdete. Ráda informuju lidi, kteří poslouchají naši muziku, o tom, co se u mě zrovna hudebně a filmově děje. A když je zrovna dobrý hokej, tak s nimi facebookově držím palce. Sleduje mě teď kolem dvou set tisíc lidí. Což není moc, ale ani málo. A jsou fajn.

Před rokem se čeští diváci v kinech bavili třetím dílem trilogie Babovřesky, ve které jste si zahrála. Nechystáte se na nějaké další filmové natáčení?

Po tanečních Decibelech lásky jsem musela odmítnout pár hezkých a velkých seriálových nabídek. Člověk nemůže mít všechno. Ale v životě mi vždycky přišel do cesty správný film tehdy, když přijít měl.

Vzpomenete si na nějakou kuriozitu z natáčení Babovřesek?

To už je moc dávno. (smích) Spíš žiju tím, co je teď. Babovřesky vnímám jako prázdniny s chutí jahod.

Máte kromě turné nějaké další plány na léto? Stihnete rodinnou dovolenou?

Tu už jsme stihli. Teď už je zase čas na práci. Přiletíme 14 dní před začátkem turné a odletíme tři dny po něm. Spousta práce a hodně muziky!

Váš manžel, hokejista Tomáš Plekanec, na podzim podepsal dvouletou smlouvu ve svém domovském klubu v Montrealu. Co to bude znamenat pro vaši kariéru v Česku? Neuvažovala jste o tom, že byste své aktivity tady zintenzivnila?

Že bych jako jezdila častěji do Česka? To ne. Každý rok maximálně dvakrát. Posun šesti hodin je docela drsný a jsem ráda s kluky v klidu a v jejich světě. Umím být sice fantastický workoholik, ale to teď neplatí. Pracuju pořád, ale přiměřeně a opravdu na tom, co mě jen minimálně odvede od rodiny.

Umíte si představit, že by vás hokejová kariéra vašeho manžela zavedla třeba do USA nebo do Ruska?

Cestuju celý život. Takže není problém přesídlit kamkoli. Ráda se učím cizí jazyky. Ale teď je fajn, že tu zůstáváme. V Montrealu se nám líbí.

Je podle vás mentalita Kanaďanů a Američanů hodně odlišná?

V USA jsem nežila tak dlouho, abych mohla porovnávat. Ale obecně bych řekla, že jsou všude lidi fajn a pak taky ti, co vám nesednou. Tomu se nevyhnete.

Vaši synové jsou zatím ještě malí, ale uvažovali jste už o tom, kde je budete vychovávat, až budou chodit do školy? Nenapadlo vás zůstat natrvalo v Kanadě?

Cokoli plánovat je v našem případě nesmysl. Necháváme se překvapovat. Každý rok je to docela dobrodružná jízda.