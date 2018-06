Lucie Váchová: Vítězka byla umělá

Za Irkou skončila podle očekávání Kanaďanka a třetí Miss Čína.

Davisonová vyhrála i titul Miss Beach. Je dcerou rockového zpěváka Chrise de Burgha a studuje archeologii, sociologii a dějiny umění na univerzitě v Dublinu.

Nyní ji čekají navíc povinnosti vyplývající z titulu Miss World - veřejná vystoupení zejména charitativního charakteru. Jako odměnu obdržela 100.000 dolarů.

Druhá byla Kanaďanka Nazanin Afshin-Jamová, která je původem z Íránu.

Nadšení vzbudila ve své vlasti, kde se soutěž pořádala, třetí Číňanka Kuan Kuej.

Mezi členy poroty byl herec akčních filmů čínského původu Jackie Chan a autor amerického seriálu Sex ve městě Candace Bushnell.

Je to vůbec poprvé, co se mezinárodní soutěž ženské krásy, tentokrát se 106 účastnicemi, odehrála v komunistické Číně.

Česká Miss Lucie Váchová se v hlavní soutěži neumístila ani mezi prvními dvaceti dívkami. "Brala jsem celou show jako legraci a úžasně jsem si to užila. Vůbec nejsem zklamaná," telefonovala do Prahy bezprostředně po finále. Až na umístění Číňanky, skončila první desítka podle očekávání, tvrdí Váchová, která se do Prahy vrátila v pondělí.

Váchová si korunku zkusila

Lucie Váchová si korunku pro Miss World alespoň zkusila. "Kdybych nevyhrála, aspoň jsem ji zkusila," vzkázala Lucka z Číny do Prahy.

Poslední týden před finálovým večerem dívky pilně nacvičovaly od rána až do deseti večer. Ve středu pilovaly korunovaci a právě Lucie měla to štěstí, že byla mezi deseti náhodně vybranými, které si korunku zkusily.

Druhá v Miss Sport

V průběhu soutěže se volila Miss Sport, ale také Miss Beach Babe, Miss Personality, Miss Photogenic a Miss Talent. Vítězky automaticky postoupily do Top 20.

V Miss Beach Babe se hodnotila přirozená krása. Vyhrála Miss Irsko.

V kategorii Miss Talent se soutěžilo ve volných disciplínách - vyhrála Miss Georgia, druhá byla Miss Portoriko a na třetím místě skončila Miss Estonia.

Lucka Váchová se umístila na druhém místě v soutěži Miss Sport. Na sportovní disciplíny ostatně česká studentka z Příbrami spoléhala. Sama dělala závodně gymnastiku a po zranění alespoň trénovala malé holky.

Čína uvítala Miss královsky

Českou Miss, která odletěla na soutěž Miss World 7. listopadu, přijala Čína doslova královsky. "Na letišti nás vítalo snad tisíc obyvatel, z letadla jsme vystupovaly po červeném koberečku... Jak princezny," napsala osmnáctiletá Lucie Váchová exkluzivně pro iDNES z Číny.

Dívky natáčely televizní šoty, zúčastňovaly se akcí na podporu Charitativní federace pro děti, na nichž se dražily jejich dary. Lucie vezla publikaci o České republice.

Missky cestovaly po Číně

Teploty v místech, které Lucka navštívila se pohybovaly od 28 stupňů Celsia v provincii Sanya, kde se nacvičovalo na finále, až po pouhých pět stupňů.

"Pořád fotím, takže bude co ukazovat," svěřila se Váchová. "Ale připadám si tu jak ve školce. Každá skupina po pěti holkách má svoji patronku, která se o nás stará. Jednou jsem si došla bez jejího dovolení na záchod a dostala jsem pěkně vynadáno."

Lucie bydlela na pokoji s dívkou ze severního Irska. První dva dny jí vůbec nerozuměla, pak už to bylo lepší. Se Slovenkou se vídala málokdy. "V tomhle mumraji holek je to celkem nemožné," napsala z Číny a dodala: "Nemějte strach. Krásně si to tady užívám!"

Finále soutěže Miss World se konalo 6. prosince ve městě Sanya v provincii Hainan ve speciálně postavené hale pro tento účel. Hala se jmenuje Beauty Crown Theatre. Po finále následoval ples nazvaný Coronation Ball.