Lucie Váchová se zatím vdávat nebude

"Vše je v naprostém pořádku, naše láska je stále intenzivnější," vyvrací Miss 2003 jakékoli trhliny v jejich vztahu. "David má teď hlavu plnou jiných starostí, než jsou zásnuby. Právě se účastní jachtařského závodu, na kterém makal přes dva roky. Svatba počká, ale šance uspět v Minitransatu, což je plavba z Francie napříč Atlantikem do Brazílie, nepřichází každý den," vysvětluje Lucie.

Vzápětí přiznává, že dovolená na romantickém ostrově nebyla tak idylická, jak si představovala. "David měl na Madeiře pauzu po první etapě závodu. Myslela jsem, že si ten týden pořádně odpočine, že budeme cestovat a relaxovat… On měl ale hodně starostí s přípravou lodi na druhou etapu a z představy více jak dvaceti dní strávených na oceánu byl celou dobu pěkně nervózní," prozrazuje.

"Samozřejmě jsem mu to neměla za zlé, naprosto jsem ho chápala. Pro mě to tam taky nebylo zrovna jednoduché. Den startu jsem skoro celý probrečela. Byl to hrozný pocit opouštět někoho, koho milujete, a vědět, že se vám nemusí vrátit," dodává.

Váchová: Nechci svatbu v exotice

O svatbě už Lucie uvažuje hodně dlouho a dokáže si ji prý živě představit. "Když najdete toho pravého chlapa, chcete se vdávat hned," říká s úsměvem. "Určitě bych ale nechtěla obřad jinde než v České republice, to bych rodičům nemohla udělat. Soukromé sňatky v exotice jsou teď sice v módě, mě by ale to prostředí nenahradilo dojaté tváře příbuzenstva," říká.

"Zásnuby v exotice jsou ale mým snem. Jak už jsem však řekla, teď na to není ta správná doba. Věřím na osud a vím, že David pro tuhle událost zvolí nečekaný čas a místo, na které nikdy nezapomeneme."