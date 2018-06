Lucie Váchová přiletěla domů

Sám dělá příležitostně modela a také prodává nákladní vozy, a kdyby prý byla obdobná soutěž vypsaná pro muže, klidně by se jí prý zúčastnil. „Já jsem pro každou srandu,“ řekl. V kontaktu byl se svou přítelkyní po celou dobu prostřednictvím e-mailu. „Posílali jsme si i tři čtyři zprávy denně. Nedalo se to vydržet,“ tvrdil.

O víkendu plánuje odvézt Lucii do svého plzeňského bytu, kam se za ním v brzké době modelka přestěhuje natrvalo. Jako překvapení pro ni přichystal novou kuchyňskou linku, kalhoty, které si přála, a hlavně lentilky, na kterých je závislá. Lucie přivezla Markovi jako dárek koženou peněženku a tričko.

Teď Váchovou čeká takzvaný svatý týden, během kterého se bude připravovat na maturitu. „Moji spolužáci ji už mají za sebou a říkají, že to byla fraška, ale já budu mít stejně trému.“ Maturovat bude z dějepisu, češtiny, angličtiny a němčiny. Učení si vzala s sebou do Ekvádoru, ale z kufru prý vytáhla jenom dějepis, na nic víc jí nezbýval čas. Dokonce neměla ani možnost setkat se se svými rodiči, kteří za ní do Ekvádoru přijeli. „První den jsme se viděli jenom dvě minuty, když jsem odcházela z oběda na pokoj. Aspoň že tam byly levné telefony a mohli jsme si volat,“ řekla. Přitom rodiče bydleli v hotelu jenom deset minut vzdáleného od toho jejího. Mohli se ale zúčastnit finálového večera a prezentační show.

O prázdninách pojede Lucie se svým přítelem autem do Itálie. Chodí spolu přes rok a snad právě proto, že se oba pohybují v modelingu, žádné krize zatím neměli. Nicméně zásnuby ani svatbu neplánují. Váchová se ještě pokusí dostat na právnickou fakultu a příští rok by se ráda podívala do Kanady. Na Miss Universe se totiž spřátelila se soutěžící z této země.

