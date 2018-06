Lucie Váchová: Mé slzy nic nezmění

15:23 , aktualizováno 15:23

Modelka a miss Lucie Váchová má za sebou první zkušenost s natáčením videoklipu. "Bylo to úžasný! Strašně mě to bavilo a myslím, že výsledek bude stát za to," prozradila iDNES.cz Lucie.