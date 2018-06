Miss Křížková ukázala rodinné štěstí: fotky syna jako dar pro manžela

Když jsme u manžela, jak vám pomáhá s výchovou malého Davida?

Manžel je úžasný. Malého přebaluje, konejší, uspává... Moc mi pomáhá. Myslím, že si otcovství užívá. Často nad malým jen tak v objetí stojíme a s láskou ho pozorujeme. Jsou to krásné chvíle. Když manžel zrovna nemůže být s námi a je na závodech v zahraničí, chce posílat Davídkovy aktuální fotky, aby viděl, jak roste. Odloučení už pro něj asi bude vždy mnohem těžší, než bylo doposud.

A jak to rodinné štěstí prožíváte vy?

Všechno je parádní. V mém případě mohu mluvit o obrovském štěstí. Měla jsem pohodové těhotenství, ukázkový porod a teď mám hodné miminko, které mi začátky v roli maminky velmi usnadňuje. Nezažívám žádné šílené stavy, které mi některé kamarádky-maminky popisovaly. Vše je v naprosté pohodě a harmonii. Moc si to užívám. Být maminkou je nenahraditelný a neskutečně krásný pocit.

Myslíte, že jste si osvojila vše potřebné, aby péče o malého probíhala hladce?

Maminkou jsem poprvé, tak je jasné, že vše je pro mě nové, pořád se učím a učit se budu. Často se obracím s prosbou o radu na maminku, nebo na zkušenější kamarádky. Základní péči už ale snad zvládám bez větších problémů.

David se vám určitě den ode dne mění před očima. Komu je podle vás podobný?

Davídek je skutečně každý den jiný. Hlavně baculatější. Mlíčko mu chutná, tak pěkně roste. Jsem ráda, že se nám kojení daří. Na začátku jsme trošku bojovali, bolestí jsem skučela.

Prsa se mi nalila do obrovských rozměrů, ale teď už se vše ustálilo a kojení jsou jedny z nejhezčích chvil, které s malým Davidem prožívám. A komu je David podobný? Myslím, že zatím nijak výrazně ani jednomu z nás. Kamarádi ale říkají, že jde podobou spíše do tatínka, tak uvidíme, jak se vybarví.

Manželé Křížkovi

Jak jste se v těch několika týdnech od porodu vypořádala s kily navíc?

V těhotenství jsem přibrala necelých osm kilo. Z porodnice jsem se vrátila jen s kilem navíc a teď už mám dokonce méně, než jsem měla před otěhotněním. Nic speciálního jsem pro svou váhu nedělala a nějaké to kilo navíc by mě vůbec netrápilo. Jen doufám, že nebudu hubnout ještě víc.

Zaoblenější tvary jsou na ženách přitažlivější, než vyčnívající kosti, proto jsem si těhotenství v tomto ohledu užívala, a kdyby mi nějaké to kilo zůstalo, vůbec bych se nezlobila. Škoda. Nečekala jsem, že budu řešit opačný problém, než spousta jiných maminek.

To byste mohla naskočit do práce... Nestýská se vám po ní?

Po práci se mi stýskalo už v těhotenství. Poslední přehlídku jsem šla v prosinci loňského roku. Teď v červnu už mám domluvené dvoje focení a jedno moderování. Práce se nechci vzdát. Mám ji ráda a baví mě. Kývnu ale jen na pracovní nabídky, které nebudou časově náročné a které mi umožní mít synka s sebou. Davídek je tak hodné miminko, že když je přebalený a nakojený, vydrží v klidu spinkat tři hodiny, takže by mojí občasnou pracovní aktivitou nijak netrpěl. Nic se ale nemá přehánět. Rodina je rozhodně na prvním místě.