Lucie Váchová je novou rosničkou Primy

Váchová už má s předpovědí počasí své zkušenosti, byť spíše trpčího rázu. V roce 2003 se objevila jako rosnička na Nově. Spolupráci s televizí však musela kvůli podvodu s údaji o příjmech, kterých se dopustil její tehdejší přítel Marek Fendrych, po několika měsících ukončit.

Společnost MeteoPress, která připravuje předpovědi počasí jak pro Novu, tak pro televizi Prima, však na Váchovou nezapomněla.

"Když hledali posilu pro televizi Prima, tak si na mne vzpomněli, a naštěstí to klaplo," řekla iDNES.cz Lucie Váchová. "Mylně se uvádělo, že mám nahradit Romanu Vítovou, tak to není. Stejně tak nekončí Petra Voláková, která je sice v New Yorku, ale tak jako tak se bude vracet."

Jistou dobu se totiž mluvilo o tom, že Romana Vítová, provdaná za kaskadéra Petra Jákla, na Primě končí kvůli tomu, že je těhotná, a Váchová se má stát její nástupkyní. "Romana se k předpovědím počasí vrátí, až porodí, já jsem opravdu spíše jen posila," upřesnila Váchová.