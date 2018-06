Lucie Talmanová zapózovala ve vlastním oblečení

Přestože měla velké pochybnosti, jestli na focení v období předvolební kampaně kývnout, nakonec celkem ochotně ukázala i celoživotní sbírku kultovních šátků Hermes nebo klasickou černou chanelku se zlatým řetízkem.

"Tu budu nosit celý život. Je to ale věc, kterou může nosit žena v určité pozici a v určitém věku. V pubertě bych takovou kabelku rozhodně nenosila," tvrdí politička, jejíž styl sklidil u čtenářů iDNES.cz velký obdiv. - čtěte První dámou oblékání mezi političkami je Talmanová, vybrali čtenáři

Co si také s klidným svědomím může dovolit, jsou oblíbené výstřihy. Jak ale jedním dechem dodala, s politickou funkcí příliš nekorespondují, a tak si počká, až se vytratí z veřejného života.

"Těším se, že až nebudu v Poslanecké sněmovně, pořídím si i nějaký odvážnější model," dodala Talmanová, když se dostala řeč i na její oblíbenou návrhářku Beatu Rajskou.

Když se v průběhu rozhovoru dostalo na nejhorší módní úlety jejích kolegů, odpovídala partnerka Mirka Topolánka s jemnou ironií.

"Až budu mimo Poslaneckou sněmovnu, pořídím si módní okénko, v němž budu vlídně radit kolegům – a říkám záměrně kolegům – že boty s gumovou podrážkou nejsou vždy to pravé a že oblek po několika letech nošení patří do koše. Nechci se ale dopouštět hrubosti, berte to jen jako humornou ilustraci," uzavírá v Pátku Lidových novin místopředsedkyně Sněmovny Lucie Talmanová.