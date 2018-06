Lucie Šrouby do hlavy

Šrouby do hlavy. Lucie vznikla koncem osmdesátých let. Zpívající bubeník David Koller, kytarista Robert Kodym a baskytarista Petr Břetislav Chovanec (neboli P.B.CH.) a hráč na klávesy Michal Dvořák se rozhodli, že budou dělat rockové písničky. První album z roku 1990 zmizelo v nákladu 130 tisíc nosičů a další titul In The Sky tento úspěch zopakoval. Od té doby se kapela vždycky pohybovala ve velkých číslech prodeje a vyrostla do podoby českého poprockového dinosaura, ověnčeného výročními cenami a nakonec i Českým slavíkem. Žádná domácí skupina nenahrála tolik hitů jako Lucie. Namátkou: Utíkej, Oheň, Svět je náš, Šrouby do hlavy, Amerika a samozřejmě Medvídek. Přetiskujeme z knihy úvodní část, v níž členové kapely vyplňují dotazník Marcela Prousta. Autor knihy vysvětluje: Dotazník pochází z viktoriánské Anglie. Alespoň tedy jeho základ. Odtud se dostal do Francie, zejména do Paříže. A právě zde se z něj zásluhou spisovatele Marcela Prousta stala největší literárněspolečenská hra našeho století.Která je vaše nejmilejší ctnost?Obětavost.Která je podstatná vlastnost vaší povahy?Dokončovat rozběhnuté věci.Kterých vlastností si nejvíce ceníte u muže?Když dodrží slovo a je schopen přijmout cizí názor.Kterých vlastností si nejvíce vážíte u ženy?Těch přirozených: péče o rodinu, plození dětí.Čím se zabýváte nejraději?Hudbou.Váš sen o štěstí?Velká rodina uprostřed velkého lesa.Co by pro vás bylo největší neštěstí?Vidět své dítě v neštěstí.Vaše nejmilejší barva?Světlemodrá a červánková.Kterou květinu máte nejraději?Asi všechny.Kterého ptáka milujete?Plameňáka.Kým byste býval chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?Kovářem.Kde byste chtěl žít?V lese.Váš nejmilejší spisovatel?Jules Verne, Michail Bulgakov.Váš nejmilejší básník?Vladimír Vysockij.Váš nejmilejší malíř?Vincent van Gogh, Antonín Slavíček.Váš nejmilejší skladatel?Johann Sebastian Bach, Igor Stravinskij.Váš hrdina v poezii?Prométheus.Vaše hrdinka v poezii?Nemám.Vaši hrdinové ve skutečném životě?Reinhold Messner.Vaše hrdinky v reálném životě?Matka Tereza.Vaši hrdinové ve světě fantazie?James Bond.Kterým druhem lidí nejvíce opovrhujete?Zloději a lháři.Historické postavy, kterými opovrhujete?Stalin, Hitler, Pol Pot, Gottwald.Které vojenské výkony obzvláště obdivujete?Žádné - snad jen obranu vlasti.Které chyby nejvíc omlouváte?Každý někdy chybuje. Musí následovat pokání.Které chyby nejméně omlouváte?Lhaní.Kterou reformu obdivujete ze všech nejvíc?Školské - u nás asi školskou reformu Marie Terezie.Čeho si nejvíce ceníte u přátel?Dovednosti naslouchat.Kterým přirozeným talentem byste chtěl být obdarován?Uměním psát poezii.Co se vám nejvíc hnusí?Rasismus a náboženská netolerance.Váš současný duševní stav?Vyrovnaný a trochu uspěchaný.Jaký je váš ideál pozemského života?Snažím se žít v harmonii s okolím. Takže asi mít rád lidi.Jak byste chtěl zemřít?V klidu.Vaše heslo?Snažit se být lepší (k sobě i k okolí).Která je vaše nejmilejší ctnost?To opravdu nevím, ale asi veselost, protože se se sebou opravdu nenudím.Která je podstatná vlastnost vaší povahy?Dotahovat do konce zdánlivě nesmyslné představy a cíle.Kterých vlastností si nejvíce ceníte u muže?Poctivosti, pracovitosti, inteligence, průbojnosti, energičnosti a pozitivního pohledu na věc.Kterých vlastností si nejvíce vážíte u ženy?Těch samých jako u mužů - u takových vlastností nerozlišuji pohlaví.Čím se zabýváte nejraději?Tvořivou a invenční činností jakéhokoliv typu.Váš sen o štěstí?Zdraví, přátelé, rodina, dostatek prostředků, cestování.Co by bylo pro vás největší neštěstí?Opak mého snu o štěstí.Vaše nejmilejší barva?Barva duhy.Kterou květinu máte nejraději?Brokolici.Kterého ptáka milujete?Sympatizuji se všemi.Kým byste býval chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?Jsem spokojen, neměnil bych.Kde byste chtěl žít?V přírodě, ale na dosah civilizace.Váš nejmilejší spisovatel?Mika Waltari, Ludvík Souček, Jiří Kulhánek, Jarmila Loukotková, Vlastimil Třešňák.Váš nejmilejší básník?Francois Villon.Váš nejmilejší malíř?Leonardo da Vinci.Váš nejmilejší skladatel?Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Stravinskij, Modest Petrovič Musorgskij, Prince, John Berry, John Williams.Váš hrdina v poezii?Polámaný mraveneček, o kterým to věděla celá obora.Vaše hrdinka v poezii?Všechny zamilované.Vaši hrdinové ve skutečném životě?Poctiví, nezávistiví, upřímní, invenční a originální lidé.Vaše hrdinky v reálném životě?Nerozlišuji hrdiny a hrdinky.Vaši hrdinové ve světě fantazie?Upíři, ufouni a kyborgové.Kterým druhem lidí nejvíce opovrhujete?Zloději, podvodníky, chamtivci, závistivci, blbci.Historické postavy, kterými opovrhujete?Všichni diktátoři.Které vojenské výkony obzvláště obdivujete?Obrana a pomoc při živelních katastrofách a částečně pozitivní přínos vojenské techniky vědě.Které chyby nejvíc omlouváte?Zapomnětlivost, nezkušenost.Které chyby nejméně omlouváte?Vypočítavost, neupřímnost, pomlouvačnost.Kterou reformu obdivujete ze všech nejvíc?Zrušení prohibice.Čeho si nejvíc ceníte u přátel?Přátelství.Kterým přirozeným talentem byste chtěl být obdarován?Šestým smyslem.Co se vám nejvíc hnusí?Smažené prasečí uši.Váš současný duševní stav?Při smyslech, veselý, plný očekávání příštích okamžiků.Jaký je váš ideál pozemského života?Nestěžuji si.Jak byste chtěl zemřít?Nepřemýšlím o tom, i když si myslím, že bych to těžko mohl nějak ovlivnit.Vaše heslo?Už dost otázek a dotazníků!Která je vaše nejmilejší ctnost?Láskyplnost.Která je podstatná vlastnost vaší povahy?Velkorysost.Kterých vlastností si nejvíce ceníte u muže?Moudrosti bez hranic.Kterých vlastností si nejvíce vážíte u ženy?Intuice a prozřetelnosti.Čím se zabýváte nejraději?Nejraději pozoruji noční oblohu, východ slunce, měsíc v úplňku, moře před bouří, prales v dešti a přemýšlím.Váš sen o štěstí?Štěstí je smyslem tohoto okamžiku.Co by bylo pro vás největší neštěstí?Absence lásky.Vaše nejmilejší barva?Mám rád všechny barvy i odstíny. Zajímají mne barvy, které neznám.Kterou květinu máte nejraději?Bílou lilii.Kterého ptáka milujete?Vrabce.Kým byste býval chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?V tom případě bych chtěl nebýt.Kde byste chtěl žít?Zůstal bych na zemi jako pozemšťan.Váš nejmilejší spisovatel?Jeho svátost dalajláma, S. N. Lazarev.Váš nejmilejší básník?Jaroslav Seifert.Váš nejmilejší malíř?Leonardo da Vinci.Váš nejmilejší skladatel?Wolfgang Amadeus Mozart.Váš hrdina v poezii?Romeo Montek z Verony.Vaše hrdinka v poezii?Julie Kapuletová z Verony.Vaši hrdinové ve skutečném životě?Všichni lidé zabývající se ochranou života lidí, zvířat a rostlin.Vaše hrdinky v reálném životě?Viz předchozí odpověď.Vaši hrdinové ve světě fantazie?Andělé.Kterým druhem lidí nejvíce opovrhujete?Neopovrhuji.Historické postavy, kterými opovrhujete?Neopovrhuji.Které vojenské výkony obzvláště obdivujete?Odzbrojení a rozpuštění všech armád světa.Které chyby nejvíc omlouváte?Chyby pravopisné.Které chyby nejméně omlouváte?Zabíjení živých bytostí.Kterou reformu obdivujete ze všech nejvíc?Zrušení otroctví (pozdě, ale přece).Čeho si nejvíc ceníte u přátel?Upřímnosti.Kterým přirozeným talentem byste chtěl být obdarován?Tancem.Co se vám nejvíc hnusí?Civilizační směr 20. století.Váš současný duševní stav?Hledající - nacházející.Jaký je váš ideál pozemského života?Život se šťastným a harmonickým zázemím.Jak byste chtěl zemřít?Doma v posteli.Vaše heslo?Láska.Která je vaše nejmilejší ctnost?Pokora.Která je podstatná vlastnost vaší povahy?Pokora.Kterých vlastností si nejvíce ceníte u muže?Pokory!Kterých vlastností si nejvíce vážíte u ženy?Pokory!Čím se zabýváte nejraději?Láskou k Bohu.Váš sen o štěstí?Přítomnost.Co by bylo pro vás největší neštěstí?Nepřítomnost.Vaše nejmilejší barva?Černá.Kterou květinu máte nejraději?Růži.Kterého ptáka milujete?Hadilova písaře.Kým byste býval chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?Tím, čím už jsem byl nebo budu.Kde byste chtěl žít?Ve vnitřní a vnější svobodě.Váš nejmilejší spisovatel?Jack London a S. N. Lazarev.Váš nejmilejší básník?Nemám.Váš nejmilejší malíř?Petr Jan Brandl.Váš nejmilejší skladatel?Bůh.Váš hrdina v poezii?Nemám.Vaše hrdinka v poezii?Nemám.Vaši hrdinové ve skutečném životě?Kristus, Buddha, Šiva, Višna.Vaše hrdinky v reálném životě?Ženy života.Vaši hrdinové ve světě fantazie?Nemám.Kterým druhem lidí nejvíce opovrhujete?Žádným.Historické postavy, kterými opovrhujete?Žádnou!Které vojenské výkony obzvláště obdivujete?Dezerci.Které chyby nejvíc omlouváte?Chyby přátel.Které chyby nejméně omlouváte?Svoje.Kterou reformu obdivujete ze všech nejvíc?Žádnou.Čeho si nejvíc ceníte u přátel?Jich samých.Kterým přirozeným talentem byste chtěl být obdarován?Dík, všechno mám!Co se vám nejvíc hnusí?Nic.Váš současný duševní stav?Díky! Ujde to.Jaký je váš ideál pozemského života?Kristus, Buddha, Šiva, Višna.Jak byste chtěl zemřít?Jak si zasloužím - pěkně!Vaše heslo?Nekonečno!