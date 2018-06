Lucie Šoralová je teď Lucia Sora

Skladatel Ondřej soukup ji vlastně objevil, když hledal alternantku k Lucii Bílé do muzikálu Johanka z Arku. Spolu také slavili před třemi lety triumf v Cardiffu, kde s koncertním provedením Johanky vystupovali na festivalu.

Tenkrát se Šoralové otevřel svět. Londýnská produkce jí totiž okamžitě nabídla účast ve svých projektech. Stačilo, aby přijela nebo aspoň zaslala svoje portfolio. Jenomže ona to nikdy neudělala. A ani teď toho prý nelituje. "Mně úplně stačilo, že jsem se jim líbila. Netoužím po tom, žít v zahraničí," říká.

Za svůj velký úspěch považuje už to, že se přestěhovala do Prahy. Je totiž velmi konzervativní. Ale navzdory tomu je schopná pohybovat se ve světě showbyznysu. "Je to jako jízda na kolotoči. Musíte mít ale pevný bod, ze kterého všechno, co se kolem vás točí, pozorujete."

Pochází z rodiny, kde se hudbou žije. Její otec je zvukový režisér a mimo jiné točil první desku s Petrem Mukem. Matka zpívala a hrála divadlo. Strýc, zesnulý Jaro Filip, psal písničky pro Hanu Hegerovou, Richarda Müllera a další známé interprety. Komponování se věnuje i její sestra, která jí přispěla na její novou desku. "Je to hudba, po které jsem vždycky toužila. Mix všeho, co mám ráda. Je protkaná orientálními hudebními motivy, které miluji," říká Lucia o albu.

Vyrůstala na šansonech a její první deska jimi byla hodně ovlivněna. Dokáže je interpretovat procítěně, ale vinou mladistvé vizáže jí to, co zpívá, málokdo věří. Proto se k nim prý vrátí, až zestárne. Kromě vlastní tvorby se věnuje muzikálům. Jako devatenáctiletá začínala ve Vlasech, pak hrála ve slovenské verzi Draculy, Krysaře a Hamleta a teď se učí roli Kim, kterou ztvární v Miss Saigon.