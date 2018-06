VIDEO: Šilhánová končí na Evropě 2, Mareše a Hezuckého opouští nerada

Leoš Mareš řekl rozhořčeně přímo v ranním vysílání, že jejich kolegyně Lucie Šilhánová dostala výpověď. "Prý byla moc stará," prozradil Mareš údajný důvod jejího propuštění a rýpl si ve smyslu, že on a Hezucký už také nejsou žádní mladíci, tak si nejsou jisti svými místy.

Vedení Evropy 2 k výpovědi Lucie Šilhánové připravuje tiskovou zprávu, kde důvody zveřejní. Podle zdrojů z rádia za výpovědí stojí spor s ředitelkou Jitkou Fürst.

Šilhánová výpověď po deseti letech vzala statečně. "Bohužel i takové věci život přináší. Byla jsem tam třetinu svého života, takže nebudu říkat, že mi to není líto, ale deset let je deset let a já myslím, že je nejvyšší čas se posunout dál a přijmout další výzvy a zúročit to, co mě Leoš a Patrik naučili a předat to dál," uvedla pro iDNES.cz.

Ranní show bude prý dál poslouchat a bývalým kolegům vzkázala, ať se drží a že to možná zvládnou ještě lépe bez ní.

Ranní show patří dlouhodobě k nejúspěšnějším pořadům Evropy 2 a Mareš s Hezuckým ji moderují už 16 let.