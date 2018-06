Moderátorka Lucie Šilhánová má dceru. Holčička dostala jméno Johana

„Děkuji ti, holčičko moje, že sis za svou mámu vybrala právě mě. Asi ti to ještě tak milionkrát zopakuju! Chtěla jsem to od rána několikrát vzdát, ale to, co přišlo minutu před čtvrtou, mi tu bolest, vysílení, moře slz, okamžitě a natrvalo vynahradilo,“ napsala v pondělí novopečená maminka na sociálních sítích k fotce své ruky.

Malá Johanka při narození měřila 50 centimetrů a vážila 3420 gramů. Moderátorčin partner, kondiční trenér, byl u porodu a měl prý zakázané mluvit.

„Tobě lásko, děkuju za neuvěřitelnou podporu, jo a už zase můžeš mluvit, kdy chceš. Při porodu si mohl jen hladit a držet, já vím, promiň,“ vzkázala mu Lucie.

Šilhánová loni v létě v pátém měsíci těhotenství skončila s moderováním Diváckých zpráv na Primě, kam nastoupila v roce 2014 po odchodu z Evropy 2. Do rádia se ovšem na začátku roku 2017 vrátila.