Šilhánová po vyhazovu z rádia míří na Primu, Mareš ji ale chce taky

7:30 , aktualizováno 8:30

Moderátorka Lucie Šilhánová zažívá týden jako na horské dráze. Krátce poté, co ji vyhodili z Evropy 2, dostala lepší pracovní nabídku. Brzy posílí Divácké zprávy na Primě. Jestli se vrátí i do rádia, není rozhodnuto. Minimálně její kolegové Leoš Mareš a Patrik Hezucký by si to přáli.