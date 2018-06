Lucie si veze na Miss World i tepláky

Povinné jsou také šortky, trička, co nejpestřejší bikiny, ale i dvě vlajky rodné země, dary pro charitativní aukce a také kniha o ČR.

Lucie ještě nikdy nebyla dál, než v Evropě. "Když se řekne Čína, vybaví se mi rýže, čínské hůlky, čínská zeď a teď Miss World,"přiznala se. "Hlavně se hodně usmívej a rozhodně nejez hady," radil jí na večírku na rozloučenou kamarád Tomáš Vejsada, který je v Číně jako doma.

"Mezinárodní konkurence je samozřejmě velká a hodně záleží také na politické situaci. Pokud se Lucka dostane do Top Ten, jako se to povedlo na Miss Universe Katce Smržové, považoval bych to za ohromný úspěch," řekl prezident soutěže Miss ČR Miloš Zapletal. Lucie podle něj patří k "poslušným" misskám. "Já si ze začátku o každé vítězce myslím, že je to hodná holka, ale párkrát jsem to neodhadl správně. U Lucie jsem si ale jistý, že mě nezklame."

Na úspěch Lucie si pak všichni připili čínským vínem. "Je to něco mezi muškátem a ryzlinkem," nechal se slyšet sinolog, muzikant a překladatel Ondřej Hejma. Podle něj čínští muži neznají koníčky v podbě českého kutilství. Zato kuchyň je výhradně jejich doménou. "Muži vaří, mezitím, co si ženy užívají svého výsadního postavení v rodině," podotkl Hejma znalecky, a vzápětí přiznal, že v Číně ještě nebyl.

Nejkrásnější dlouhá večerní róba, která má oslnit porotu i svět navrhla dvorní návrhářka missek, Beata Rajská. "Lucie si vybrala bleděmodrou barvu a na mně bylo, aby nebyly až tak moc nápadné, aby byly hlavně o Lucii a ne o extravaganci," tvrdí Rajská. Šaty jsou ušity z vyšívané krajky, poseté drobnými broušenými kamínky. "Jsou mírně prodloužené, tak aby jimi Lucie zametala skleněnou podlahu,"dodává Rajská.

Osmnáctiletá gymnazistka z Příbrami spoléhá na svou přirozenost, ale i na to, že zaujme v nepovinné disciplíně Talent Show. "Myslím, že moje gymnastická sestava by se mohla líbit," věří bývalá aktivní sportovkyně, která ve volném čase trénuje malé gymnastky. "Pro štěstí si beru všechny plyšáky a nejrůznější dárečky, které jsem na cestu dostala," doufá v jejich moc Lucie.

Finále soutěže Miss World se uskuteční 6. prosince ve městě Sanyi v provincii Hainan, diváci televize Nova ho uvidí v přímém přenosu.