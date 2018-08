Svědomí mám čisté, říká o vztahu s Plekancem Šafářová

„Bylo příjemné, že se Tomáš zašel podívat. Vzhledem k celé situaci jsem nevěděla, jestli mi má jít fandit nebo ne. Ale já mám svědomí čisté, takže nemám proč se cítit blbě,“ cituje deník Sport tenistku.

Hokejista před pár týdny oznámil, že se rozvádí s manželkou a matkou svých dvou synů Lucií Vondráčkovou. Později také přiznal, že se vídá s Lucií Šafářovou. Ta ale podle Plekance nemůže za konec manželství.

„Rozchod je čistě věcí nás dvou a není za ním nikdo třetí. Ani z mojí, ani z Lucčiny strany. Můžou za něj jen a jen naše dlouhodobé neshody a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok, ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ naznačil hokejista nový vztah v příspěvku na Facebooku.



„Kdo mě zná, tak ví, že bych nikdy rodinu nerozvedla. To je všechno, co k tomu řeknu,“ prohlásila Šafářová na US Open.