Mám dost práce i kvůli postavě, přiznává Lucie Polišenská

V době, kdy se mnoho dívek a žen ničí dietami a podstupují plastické operace, aby byly dokonalé, nabourává Lucie Polišenská představu, že silná slečna to má v životě obtížnější.

„Když jsou si tři herečky podobné, mají to těžší. Může se stát, že uslyší: Ale my už tady máme Marušku, Aničku a to jsou podobné typy jak vy. Já tohle neslyším. Mezi mnou a nějakou drobnou hezkou dívkou se nerozhoduje. Takže mám teď dost práce,“ vysvětluje herečka.

Tvrdí, že být jiná je v herectví velká výhoda. Nešla prý na DAMU s pocitem, že všem ukáže, jak je úžasná. Naopak.

„Samozřejmě jsem věděla, že jsem jiná. Nevím, co si tam o mně při zkouškách mysleli. Možná si říkali: Prosím tě, jestli bude v divadle, co tam bude moct hrát? Ale doufala jsem, že třeba někoho bude zajímat, co si myslím a co říkám,“ prohlásila.

Polišenská hrála například v úspěšném filmu Kobry a užovky:



Debaty týkající se váhy herečce prý nevadí a neřeší je.

„Mě to vlastně nezajímá. Fakt je, že dnešním dvanácti nebo čtrnáctiletým holkám nezávidím. Mají to těžké, když od malička čtou módní časopisy a přemýšlejí, jak se vyrovnat nějakému idolu, který je nesmyslný, vymyšlený a v reálu vypadá jinak než na fotografii. Škoda, že těm holkám nikdo neřekne, že to není důležité,“ míní herečka.