Lucie Pilipová je na svého muže pyšná

Lucie Pilipová nemá po boku politika lehký život. Za svým zadrženým manželem se nyní chystá odcestovat na Kubu a navštívit jej v havanském vězení. Stála po jeho boku, když ve funkci ministra školství trvale odrážel útoky nespokojených učitelů. V době tzv. sarajevského atentátu se na Pilipovu hlavu snesla smršť výtek od jeho nyní už bývalých kolegů z ODS. Vzápětí kdosi odpálil bombu v těsné blízkosti jejich domu, v němž spaly i Pilipovy malé děti.



Rozhovor s Lucií Pilipovou

Několik poslanců požádalo kubánské úřady o víza a chtějí odletět vyjednávat přímo do Havany. Jaký je váš názor ?

"Samozřejmě mě tato iniciativa potěšila. Vznik parlamentní poslanecké skupiny jsem velmi přivítala. Spolu s bratrem Jana Bubeníka jsme i my požádali o víza a připravujeme k odletu na Kubu. Podle tamějších zákonů jsou právě příbuzní jedinými osobami, kterým je umožněn kontakt s vězněnými. Věřím, že se nám podaří setkat se s nimi. Jan Bubeník i můj můj manžel jsou nevinní a byli uvězněni naprosto bezdůvodně. Nejsou agenti ani špióni a byli obviněni zcela křivě. Jednání kubánských úřadů prostě nechápu. Našim občanům ve vězení není umožněn kontakt s českou diplomatickou misí, s rodinami, s právními zástupci. To je naprostém rozporu se zásadami mezinárodního práva!"

O případu vašeho manžela a Jana Bubeníka probíhají na několika internetových chatech vášnivé diskuse. Jakási paní dnes napsala na vaši adresu, že musíte být na svého muže pyšná, protože se chová jako "správný chlap"...

"Já jsem na Ivana pyšná a hrdá od té doby, co jsem si ho vzala za muže. To, co se stalo na Kubě, mě v tomhle pohledu jenom utvrdilo.!

V krizových situacích člověk vždy nejlépe pozná chrakter lidí ve svém blízkém okolí. Jak vám pomáhají manželovi spolustraníci a vaši přátelé ?

"Samozřejmě mě mrzí, že některé naše politické strany se neustále snaží hledat a vyvolávat politické půtky i v takovéto nešťastné situaci. Ta už přitom hraničí téměř s lidským neštěstím. Věřím, pevně věřím, že to pomine. Z období, kdy jsem na ministerstvu zahraničních věcí pracovala jako tisková mluvčí, mám stále dobré kontakty s vlivnými lidmi. Velmi mi pomáhají právě přátelé ze zahraničí, při mobilizaci světového mínění o tom, že můj muž i Jan Bubeník jsou vězněni neprávem. Velmi mě to těší."

Poskytly vám kubánské úřady aktuální informace o uvěznění vašeho manžela ?

"Bohužel disponuji stejnými informacemi jako naše úřady a sdělovací prostředky. Našim diplomatům se doposud nepodařilo setkat se s mým mužem, ani s Janem Bubeníkem. Nevím nic o podmínkách, v jakých jsou vězněni, ani o jejich zdravotním stavu. Proto jsem v této chvíli přivítala zesílené mezinárodní aktivity a apely i zásadní postoj naší vlády."

Víte už, jak oslavíte návrat svého muže do Prahy ?

"Řeknu vám, že pro mě je teď nejdůležitější, abychom se mohli s manželem a s dětmi konečně všichni obejmout a být spolu. Pak budeme šťastní. Způsob, jakým to oslavíme, vymyslíme až později."