Missky se postavily na běžky, pak s úlevou ukázaly křivky na přehlídce

„Byla jsem připravená především na klasický styl. Bohužel i díky počasí jsme museli hned od prvního stoupání jen bruslit a na to je potřeba mít pořádnou sílu v rukách,“ uvedla Veronika Chmelířová Procházková, která na běžkách naposledy stála před čtyřmi roky.

Lucie Křížková se povětrnostními podmínkami nenechala zlomit a už teď plánuje další start. „Já na běžkách byla naposledy před dvanácti lety. A musím říct, že sice jsem vyřízená, ale myslím, že bych si to mohla v dalších ročnících zopakovat. I když doufám, že to nebude hned ten příští, to bych byla nejradši těhotná, ale jubilejní 50. ročník bude pro mě další meta,“ smála se modelka.

Premiérové starty na běžkařských závodech dámy absolvovaly na druhých úsecích štafet Jizerské 50 a jejich týmy se celkově umístily na jednatřicátém a třiatřicátém místě. Trať byla dlouhá tři kilometry.

Obě dámy se následně představily na módní přehlídce, která byla inspirována běžeckou a lyžařskou módou.



Lucie Křížková přiznala, že závod byl velmi náročný.

„Určitě jsem se cítila lépe na přehlídce než na běžkách. Věděla jsem, že mě nemůže nic překvapit a že si naopak můžu svým způsobem oddychnout. Na trati to byly sice „jen“ tři kilometry, které jsem ujela za patnáct minut, ale na druhou stranu to bylo o kopci nahoru, kdy jsem měla co dělat, abych to vůbec zvládla, a následný kopec dolů, kdy jsem bojovala o holý život,“ doplnila pro Revue iDNES.cz Křížková.

Srovnání výchovy syna Davida a závodu na běžkách se však raději vyhýbá. „To se samozřejmě nedá porovnat. Příklad za všechny: po probdělých nocích jsem unavená víc než po tříkilometrovém závodu na běžkách,“ dodala miss a modelka.