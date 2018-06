Miss Lucie Křížková nestojí o drahé hotely, léto stráví v karavanu

Křížková s manželem a tříletým synem Davidem pojede letos hlavně po Čechách, ale chtějí se podívat i do zahraničí. „V létě budeme v obytném autě hlavně na Lipně, ale chystáme se i k oblíbenému italskému jezeru Garda.“

Moderátorce ani nevadí, že bude muset trávit léto u plotny. „Máme tam malou kuchyňku se sporákem, lednicí, dokonce i troubou, ale žádné extra velké vaření tam nepodnikám. Většinou dělám těstoviny nebo jiná lehčí jídla. Jinak venku před autem často grilujeme,“ popsala.

“Pro někoho je trávení volného času v obytném autě nepředstavitelné, pro nás je to naopak velké dobrodružství a něco, co rádi vyhledáváme. Trávili jsme v něm volné dny od jara do podzimu už dávno před narozením synka. Letos manžel koupil větší obytné auto, do kterého se pohodlně vejdeme klidně i ve čtyřech,“ dodala Křížková, která se netají tím, že by ráda rodinu rozšířila.

“Toužím po dalším dítěti a vskutku je mi jedno, jestli to bude holčička nebo kluk. Vždycky jsem chtěla dceru, ale díky Davídkovi vím, že i synové stojí za to, takže jen zmíním otřepané, ale upřímné klišé - hlavně toužím po tom, aby i další potomek byl zdravý,“ svěřila.