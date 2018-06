Miss Křížková: Syn vypadá jako Rákosníček, vodu ale zatím moc nemusí

"Byli jsme minulý týden poprvé na kurzu plavání a jako jediné miminko ze všech to tam prořval. Takže zatím si netroufám tvrdit, že by měl k vodě kladný vztah, ale to se ještě všechno vyvrbí. Uvidíme," řekla iDNES.cz Miss ČR 2003 Lucie Křížková.

Malý David se narodil loni v květnu a ještě před jeho příchodem na svět mu tatínek zařizoval pokoj, v němž nezapřel svou lásku k moři. "Bude tam namalované moře a samozřejmě lodičky," prozradil tenkrát jachtař David Křížek.

Miss ČR 2003 Lucie Křížková David Křížek se synem Davidem

Jeho potomek ale roste jako z vody a s ní ho zatím pojí alespoň podobnost s pohádkovou postavičkou.

"Hrozně mu rostou vlasy a má takového obrovskýho ježoura, tak se mu smějeme, že vypadá jako Rákosníček. Většinou všichni říkají, že se podobá manželovi," prozradila královna krásy z roku 2003.

Lucie Křížková je patronkou občanského sdružení Dobrý skutek, jehož prostřednictvím dostaly dvě děti s mozkovou obrnou 100 tisíc korun na rehabilitaci. Peníze jim poskytl výrobce šunky, který je získal z prodeje kalendáře.

"Jako maminka si plně uvědomuji, jaké štěstí mám, když je můj chlapeček naprosto zdravý," dodala tmavovláska na křtu "šunkového" kalendáře (více zde).