Křížková přišla o práci v ČT a její bývalý šéf Fuksa je za mřížemi

"Dělám to, co jsem dělala, než jsem otěhotněla a porodila, tedy už se nevěnuji práci v Poslanecké sněmovně, ale vrátila jsem se k modelingu a moderování, protože je to časově nenáročné a dá se to hezky zvládat i s výchovou dítěte," vysvětluje maminka ročního syna Davida, jež je provdaná za jachtaře Davida Křížka.

Televizní kariéru měla začít rozvíjet v České televizi, kde jí nabídli moderování v pořadu Sama doma. Nečekaný potrat Ester Janečkové jí ale na Kavčích horách vystavil stopku.

"Ester jsem měla postupně vystřídat, ale jelikož na mateřskou neodešla a v týmu zůstala, tak jsem jen záloha, která zaskočí, když někdo nemůže. Na obrazovce jsem tak velmi sporadicky," přiznává Lucie.



Starosti ji přidělává i její bývalý zaměstnavatel, exministr Ivan Fuksa, který je jedním ze zadržených politiků v kauze Nagyová. Sama Křížková věří, že se její bývalý šéf ničeho špatného nedopustil. Položku "asistentka ministra" si tak zatím ze životopisu mazat nehodlá.

Ivan Fuksa, Roman Boček, Petr Tluchoř, Ondrej Páleník, Jana Nagyová

"Mně je to strašně líto. Abych řekla pravdu, hodně se o něj bojím, bojím se o to, jak to dopadne, ale pořád jsem takový optimistický člověk a věřím mu. Není to ale vůbec příjemné. Je to velká aféra, ale pořád věřím tomu, že je nevinný a že to pro něj dobře dopadne. Stále si myslím, že je čestný člověk a že se musí respektovat nějaká presumpce neviny. Zatím se nestydím za to, že jsem pro něj pracovala a věřím, že se ani stydět nebudu," uzavírá Lucie Křížková.