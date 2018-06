MÓDNÍ MASÁŽ: Bez podprsenky a podpatků. Křížková ustoupila manželovi

VÝBĚR OBLEČENÍ

Můj dnešní outfit se odvíjí od toho, že je venku skoro čtyřicet stupňů. Oblečení, make-up i účes jsem volila tak, aby mi bylo co nejmíň vedro. Zvolila jsem kraťasy, abych byla co nejvíc vzdušná a nemusela se tolik potit. Podobně je to s tričkem, nevzala jsem si ani podprsenku, což je asi vidět, protože bych se v podprsence asi uvařila. Celkově nejsem typ, který by se oblékal nějak draze. Myslím si, že všechno, co mám na sobě, vyjde tak do dvou tisíc, tedy bez hodinek, které byly dražší.

VÝBĚR OBUVI

Vzala jsem si balerínky, přestože mám radši podpatky. Na akci jsem totiž dorazila s manželem, který je menší než já, takže jsem si podpatky nemohla ani dovolit.

DOPLŇKY

Náušnice mám decentní, jsou to jen malé diamanty, nechtěla jsem na sebe nic věšet. Hodinky jsou jemné, něžné, mám k nim velký vztah, dostala jsem je od svého manžela k narození našeho syna.

VLASY A MAKE-UP

Vlasy jsem jen vyžehlila. Kdybych si je nějak natočila, stejně by to ve vedru moc nevydrželo. To samé platí pro make-up. Je opravdu hodně jemný.

Líbí se vám letní styl Lucie Křížkové?