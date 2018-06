VIDEO: Křížková předvedla jednodílné plavky, chce s tím ale skončit

"Je mi čerstvých třicet, tak už s předváděním plavek chci skončit. Navíc moderuji v televizi, tak se ani nehodí, abych takhle chodila," říká Křížková.

"Ještě to není definitivní, ale už to rozhodně omezím," dodává.

Přehlídka jednodílných plavek, kterou šla spolu s o deset let mladší Českou Miss World 2013 Lucií Kovandovou, tak byla jednou z posledních příležitostí vidět odhalenou bývalou královnu krásy na mole.

V podobných plavkách ji ale lidé budou moci vidět v bazénu. Křížková je totiž náruživá plavkyně.

"Chodím teď do bazénu spíš s malým, ale dřív jsem chodila hodně plavat. Tak doufám, až malý trochu odroste, že to plavání zase nasadím. A jednodílné plavky jsou na to ideální, protože kdo skočí do vody šipku ve dvoudílných, tak na sobě za chvíli nemá nic," dodává Křížková.