Lucie Králová se vrátila z Miss World

FOTOGRAFIE ZDE

VIDEOUKÁZKA Z PŘÍLETU LUCIE KRÁLOVÉ ZDE

"Zkušenost perfektní, i když jsem byla moc překvapená z organizace soutěže," řekla Lucie v pondělí krátce po příletu na letiště v Praze-Ruzyni.

Králová si podle svých slov měsíc v Číně snažila užít, ale celou dobu se těšila domů. "Bylo to náročný na psychiku, je to soutěž tak pro sedmnáctiletá děvčata. Já mám o životě jinou představu," dodala Lucie.

Vyhrála policistka

Novopečená Miss World, jednadvacetiletá Vilhjalmsdottirová, policistka na částečný úvazek, studuje antropologii a práva. Narodila se v islandské metropoli Reykjavíku a miluje turistiku, kempování a hru na piano. Jejím mottem prý je "Jsi to, co děláš".

V soutěži krásek uspěla tam, kde před 22 lety její matka Unnur Steinssonová ztroskotala. Steinssonová, zvolená nejkrásnější dívkou Islandu, se v roce 1983 probojovala mezi pět finalistek.

"Je to báječné, hrozně báječné, byla to neuvěřitelná noc. Nevěřila jsem, že zvítězím. Je to obrovské překvapení," prohlásila 173 centimetrů vysoká vítězka s černými vlasy.

Na trůnu nejkrásnější ženy světa vystřídá Peruánku Marii Julii Mantillu Garcíovou, která uplynulý rok cestovala po světě jako velvyslankyně dobré vůle a propagovala hlavně potřebu vzdělávání.

Bodovaly tmavovlásky

Na druhé a třetí příčce klání krásek z celého světa se umístily Miss Mexiko Dafne Molina Lonaová a Miss Portoriko Ingrid Marie Rivera Santosová.

Lonaová je třiadvacetiletá modelka z metropole Mexika, která touží stát se návrhářkou interiérů.

Santosová je na částečný úvazek modelkou a studuje na portorické univerzitě marketing a finance. Dvaadvacetiletá kráska podle vlastních slov touží mít jednou vlastní podnik a stát se herečkou.

Finalistky volili diváci

Letošní ročník světové soutěže ženské krásy se řídila poněkud jinými pravidly. Finalistky z více než stovky kandidátek vybírala veřejnost hlasováním po internetu a pomocí mobilních telefonů nebo textových zpráv.

Z finalistek pak již volila porota. Ta byla poprvé v historii soutěže složená mimo jiných i z osmi někdejších laureátek, kterým předsedala Miss World 1953, Francouzka Denise Perrier Lafranchiová.