Lucie Králová: Být miss není legrace

Zapletalova přehlídka ženského půvabu patřila tentokrát jí, třiadvacetileté dívce z Teplic. Ohnivě na jevišti tančila, uhranula hlasující diváky.

"Byla to pro mě satisfakce. Za to, čím jsem si předtím prošla. Dokázala jsem se vrátit," říká sympatická tmavovláska, která je momentálně nezadaná. Divíte se? Prý proto, že je od přírody opatrná.

* Co je vůbec nejlepšího na tom, být miss?

Zvláštní otázka. Ona to zas taková legrace není (smích). Záleží, jak to berete. Poprvé jsem do toho šla z hecu. Letos jsem to potřebovala v sobě nějak uzavřít. Říkala jsem si: Chtěli mi vzít přítele, chtěli mi vzít účast v Miss. Přítele mi vzali. Účast ne. Spojila jsem to se svým bojem, jak se znova nastartovat v životě. Zatvrdila jsem se: Já se nenechám. Já se nedám. Půjdu do toho znova. A zvítězila jsem.

* Byla pro vás výhoda, že o výsledku v Miss letos hlasovali diváci, a ne porota?

Nejsem si tím jistá. O mně se před Miss nepsaly v novinách jenom pozitivní věci. Naopak. Já jsem spíš čekala, že mi to ublíží.

* Letos se vyhlašovaly dvě české miss. Nevadí vám, že jste „jen“ jednou ze dvou?

I kdyby byly tři, bylo by mi to jedno! Pro mě to má osobní hloubku. Samotnou roli miss zas tolik neprožívám. Beru to s nadhledem. Fajn je, že se dostanu na Miss World do Číny. Tam bych se normálně asi nepodívala.

* Říkáte - být miss, to není žádná sranda. Znamená to i hodně fyzické námahy, udržovat se v kondici?

Všechno má svůj smysl. Já od dětství tancuju, jsem zvyklá na druh fyzické rutiny. Jsem ve své povaze snaživá. Proto to zvládám líp.

* Musíte si dávat pozor i na životosprávu?

Naštěstí jsem hodně ulítlá na saláty. Šopák, to je moje. Miluju taky zmrzlinu. Vanilkovou, točenou. Ale jinak jím docela normálně. Jasně, když na mě přijde pocit, že bych měla zhubnout, tak po šesté večer nejím. Nedám si hranolky.

* A co když vás kamarádi pozvou na pivo? To jdete?

Já nepiju pivo, žádný alkohol. Ani nekouřím.

* Takový svatoušek jste byla i v pubertě?

Já jsem snad ani neprožila pubertu. Vážně, nemám ten pocit. Hospoda, kouření, parta - tohle šlo mimo mě. Myslím, že je to kvůli tomu mému tancování. Dospívání jsem si prožila v bandě divadelníků a tanečníků, kterým už bylo kolem třiceti. S vrstevníky jsem zas tolik času nestrávila. Mně starší lidi vyhovovali. Se spolužáky jsem si moc nerozuměla.

* Jejich názory vám přišly hloupé?

Jak bych to řekla... Já nebyla žádná puťka. Byla jsem pro každou lumpárnu a srandu. Ale hospoda mě fakt netáhla.

* Pro každou lumpárnu? Tak schválně - pamatujete si nějakou poznámku, kterou jste ve škole dostala?

Já jsem hyperaktivní, takže mně vždycky dělalo problém sedět na místě. S největší kamarádkou jsme hrály při hodině na schovku, přesunuly jsme se třeba o dvě místa vedle pod lavici. Dělala jsem blbosti, ale úplný lump jsem nebyla.

Rozuměla jsem si spíš s bráchou

* Jak vůbec vypadalo vaše dětství?

Mám dva sourozence, rozuměla jsem si spíš s bráchou. Ségra byla o čtyři roky starší a byla takový studijní typ. Já víc vyváděla. Tancovala jsem od nevidím do nevidím, od tří do osmi. Protancovala jsem všechny boty. Hodně jsem blbla s bráchou v lese, stavěli jsme bunkry.

* A snila jste o tom, že budete vojačkou...

Ne, ne, ne - radši popelářem! A taky jsme si s bráchou hráli na kole na autobus. Říkala jsem si: řidička autobusu, to by bylo něco! A vypadala jsem jako kluk, byla jsem na ježka.

* Ještě mi řekněte, že jste byla ve třídě za ošklivé kačátko.

To asi úplně ne. Ale klučičí typ jsem byla určitě. V takových patnácti už to bylo dobrý, to jsem měla delší vlasy. Ale předtím... Byla jsem nedávno v Teplicích a spolužačkám jsem říkala: Ne že mi někde zveřejníte fotku, jak jsem vypadala na základce!

* Takže kluci se za vámi tenkrát neotáčeli?

Vůbec. Říkala jsem si: Holka, ty budeš mít jednou problémy. Dědila jsem věci po bráchovi, nosila jsem klučičí manšestráky a ošklivou tmavou mikinu. Naštěstí jsem z toho vyrostla.

* A později? Prali se o vás někdy kluci?

To ne. Já nebyla lehkovážnice. Měla jsem pokaždé docela vážné vztahy. První láska mi vydržela rok, pak nastalo takové půlroční období a vzápětí jsem začala chodit s Václavem, tenhle vztah trval čtyři roky.

Miss? Máma se jen pousmála

* Kdy vás poprvé napadlo, že se z vás může stát miss?

Pamatuju se na jeden z prvních porevolučních ročníků, když vyhrála Renata Gorecká. Bylo mi nějakých osm let a ona se mi moc líbila. Navíc ta korunka, a jak seděla na trůně... Mámě jsem říkala: Jé, já bych taky jednou chtěla být takhle hezká.

* A co ona?

Pousmála se. Řekla bych, že tomu tenkrát moc nevěřila.

* Pak se to však povedlo. Řekla jste někomu blízkému: Až uvidíš, že mi z toho jde nos nahoru, tak mě klepni přes prsty?

Ne. Doufám, že to není zapotřebí. Staří přátelé mi zůstali. Možná je to tím, že já nemám ráda takový ten druh povrchního přátelství. Vztahy, které jsem si vybudovala, byly pevné. Když už si někoho pustím k tělu, tak ten člověk opravdu musí stát za to. Já jsem hodně opatrná. I na lidi.

* Proč? Spálila jste se někdy?

Já jsem obezřetná sama o sobě. Vidím, jak jsou lidi občas zlí a zákeřní.

* Stále pracujete jako asistentka v advokátní kanceláři?

Ano. Ale měla jsem teď volno. Když jsem vyhrála v Miss, šéf mi řekl: Já jsem to stejně věděl, tak to nechte bejt a užívejte si. Dali mi dva měsíce. Budu se ovšem vracet zpátky.

* Proč? Máte to zapotřebí?

Když ona je to jedna z nejvíc pomíjivých věcí. Miss? Můžete hrozně rychle vylétnout nahoru. A stejně tak i spadnout dolů. Za šest měsíců po nás nemusí štěknout ani pes. Docela mě děsí představa, že o sobě budu jednou vyprávět: Jó, já byla tenkrát miss. Chci od života víc.

* Jako miss jste musela podepisovat spoustu smluv. Dávala jste je svým kolegům v práci pro jistotu k nahlédnutí či konzultaci?

Nedávala. Ani já sama jsem je vlastně letos nečetla.

* Cože?

Já jsem ty smlouvy znala už z loňska. Trochu jsem nad tím mávla rukou. Až po vítězství jsem je doma hledala. Zhruba jsem věděla, co tam je. Ale v práci se mi smáli: To je ostuda! Děláte v advokátní kanceláři a nečtete smlouvy, které podepisujete.

* Co máte jako miss podle smlouvy zakázáno?

Nahotu, erotiku. A dál? No, moc pořádně jsem to nečetla (smích).

* Prý se také nesmíte vdát, mít děti.

Ano. Po dobu jednoho roku se člověk nesmí vdávat a otěhotnět.

* Nejsou to až příliš otrokářské podmínky?

Trochu to chápu, ale na druhé straně by mě zajímalo, co by následovalo, kdyby se to opravdu stalo. Přišlo by mi hodně drsný, kdyby za to byly pokuty. Při těhotenství by to asi kazilo ráz siluety. Svatba? To už tak nechápu. Asi je to proto, aby holce hned každej nezblbnul hlavu.

Jsem sama. Čekám na svého prince

* Už se těšíte na vlastní rodinu?

Ano. Jsem spíš na teplo domova než na večírky, bulvár a podobně.

* Umíte vařit?

Vařím. Ale pro sebe ne. Když jsem žila s přítelem, bavilo mě to. Když jsem sama, nemám proč. Psovi dám granule.

* Říkáte: Jsem sama. Opravdu nemáte přítele?

V bulváru už proběhlo, že mám tři různé partnery. Ale nic z toho nebyla pravda. Všechny samozřejmě znám, prostě šli se mnou na nějaké akce.

* Přítele nemáte protože vám na něj chybí čas?

To ne. Spíš jsem opatrná. Dokonce mám teď vůči chlapům předsudky. Netlačím na to. Čekám na toho svého prince.

* Jste teď šťastná?

Jo, jsem. Svůj život teď zvládám. Některé věci mi chybějí. Ale to je vždycky.

* A to, že jste sama?

To je právě to, co mi jako jediný vadí. Těším se na to, až přijdu domů a nebude tam na mě čekat jen pes, ale i můj partner.